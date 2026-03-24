Marcha hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar, el 24 de marzo de 2026.

Tal como viene sucediendo cada 24 de marzo desde que Javier Milei asumió la presidencia argentina, su gobierno presentó este martes un nuevo video en el que, en el contexto de la “batalla cultural”, pretende “combatir” lo que define como la “visión sesgada y revanchista” de lo ocurrido en los años 70 en Argentina.

En este 50º aniversario del golpe, el video, que como en ocasiones anteriores fue realizado por el cineasta oficial Santiago Oría, comienza con una placa negra y la leyenda en blanco “24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, y en letras rojas agrega “COMPLETA”.

Según consignó eldiarioar.com, el video incluye el testimonio de Miriam Fernández, hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, ambos secuestrados y desparecidos en mayo de 1977. La mujer es la nieta recuperada número 127, sin embargo, mantiene el apellido de su apropiador, el expolicía Armando Fernández, condenado por delitos de lesa humanidad.

El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, comienza con una voz en off que apunta directamente contra los gobiernos kirchneristas.

“En el año 2003 el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70 con una visión sesgada y revanchista”, expresa la voz en off en el inicio del video, que reclama que la historia se conozca “en su totalidad”.

“Miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”, sostiene el texto. “Hoy, 20 años después [...], este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa”, dice.

En el mismo sentido, informó La Nación, en el audiovisual se sostiene que “cuando se presenta de forma parcial, la memoria deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

En esa línea negacionista, el video del gobierno de Milei incluyó, además, el pobre y reiterado recurso de deslegitimar la tarea de los organismos de derechos humanos, a quienes asocia directamente con los mandatos kirchneristas, a pesar de que ellos ya tienen, por su peso institucional y moral, desde hace décadas, un enorme reconocimiento internacional, que excede completamente a cualquier gobierno.