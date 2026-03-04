Durante la visita de Merz al despacho oval el martes, Trump profirió su diatriba habitual: un staccato de autoelogios, insultos y mentiras grotescas, como la afirmación de que Estados Unidos solo había atacado objetivos militares en Irán, mientras que Irán solo había atacado objetivos civiles. Merz se sentó a su lado y afirmó que Alemania apoyaba la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los alemanes quedan relegados a meros elementos de utilería en un drama en el que no desempeñan ningún papel. Berlín se enteró de la guerra planeada con Irán poco antes de que los primeros misiles impactaran en Teherán. Eso lo dice todo. La administración Trump cree erróneamente que los poderosos son más fuertes solos y desprecia a Europa, en este caso, quizás con razón.

La Unión Europea (UE) se vería directamente afectada por la inestabilidad de Irán y los flujos migratorios, pero geopolíticamente está ausente de esta guerra. Sin embargo, existen puntos de presión; Estados Unidos utiliza Ramstein como centro militar. Claro que es difícil concebir que un canciller alemán amenace a Estados Unidos con la retirada de sus bases en esta guerra que viola el derecho internacional, como hizo el primer ministro español. El estudiante modelo Merz, en cambio, secundó diligentemente el discurso de odio de Trump contra España, señalando que Madrid debe aumentar su presupuesto de defensa.

Merz comprendió, tras la amenaza de Trump sobre Groenlandia, que Estados Unidos es impredecible, y que intentar congraciarse con el potentado, como hizo la UE en la disputa comercial, es inútil. Al igual que Putin, Trump considera el apaciguamiento como una debilidad.

Pero cuando se trata de la guerra con Irán, Merz se esconde: no critica la guerra estadounidense, que viola el derecho internacional, ni se involucra directamente. Esta postura intermedia le cuesta credibilidad sin lograr nada. El canciller, sentado en silencio asintiendo junto a Trump, es la imagen más clara de ello.

Tras las amenazas de Trump contra Groenlandia, Merz anunció que Europa ahora necesita aprender el lenguaje de la política de poder. Sin embargo, su viaje a Washington demuestra una gramática de impotencia. A menos que se logre un avance milagroso en la disputa comercial, cabe decir que habría sido mejor que el canciller se hubiera ahorrado el viaje.