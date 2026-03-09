Soldados israelíes patrullan en el campo de refugiados de Askar, en el este de Nablus, el 2 de marzo, en Cisjordania.

Durante la última semana, mientras Israel atacaba Irán, en Cisjordania hubo una “importante escalada del terrorismo de colonos” contra civiles palestinos, dijo el vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Husein al Sheij. Esos ataques, que buscan apropiarse de tierras y ganado, y desplazar a los pobladores locales, incluyeron cinco asesinatos.

“Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para proteger a los palestinos inocentes y a tomar medidas punitivas severas contra los autores de estos actos terroristas”, pidió Al Sheij. Algunos de estos grupos de colonos han recibido sanciones internacionales por sus sucesivos atentados contra civiles palestinos.

Al Sheij dijo que el sábado, en la localidad de Abu Falah, al noreste de Ramala, varios colonos atacaron a tiros a civiles y mataron a dos palestinos. Según detalló la agencia de noticias Efe, se trató de Thaer Hamayel, de 24 años, y Fares Hamayel, de 57, ambos tiroteados en la cabeza.

En otro ataque fueron asesinados Muhamad y Fahim Muammar, dos hermanos de 52 y 48 años. Unos 30 colonos, varios de ellos armados, asaltaron su casa y arrancaron olivos con una excavadora para construir allí una carretera. Otro integrante de la familia, Jameel, que también recibió una bala en la pierna derecha, dijo a Efe: “Pensábamos que sería como siempre: que vendrían para destrozar y quemar coches y casas [...], pero nunca pensé que matarían a mis hermanos y me dispararían de forma tan brutal”.

En ese ataque, Mohamad Mara, de 55 años, murió asfixiado debido a los gases irritantes lanzados por el ejército israelí, que con frecuencia está presente cuando ocurren estas agresiones. Sin embargo, el ejército israelí emitió un comunicado en el que repudió “cualquier tipo de violencia”. El comandante Avi Bluth dijo que se abrió una investigación penal al respecto y que estas agresiones “no representan al pueblo ni al Estado de Israel”. Consideró que “en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando con mano firme” a sus “acérrimos enemigos, Irán y Hezbolá”, no se puede “permitir que la violencia interna descontrolada socave el Estado de derecho y la seguridad de la región”.

Unos días antes, el lunes 2, un colono mató a tiros a Amir Shanaran, de 28 años, en Masafer Yatta, la zona de aldeas del sur de Hebrón en las que se enfoca el documental No Other Land, que ganó el Oscar en 2025. También un hermano de Shanaran fue baleado y su padre resultó herido en la cabeza.

La organización civil israelí Yesh Din informó que en los primeros cuatro días de guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se registraron unas 50 agresiones de colonos en 37 comunidades palestinas. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que también es colono, anunció este lunes que más de 300.000 ciudadanos de Jerusalén son elegibles para acceder a una licencia de uso de armas. Esta noticia se enmarca en la decisión del ministro de extender estas autorizaciones a 41 barrios judíos de la ciudad, cuya zona oriental es de mayoría árabe y es reivindicada como capital de un Estado palestino.

Ben Gvir dijo que esta medida es parte de una política que él mismo promovió “para fortalecer la seguridad personal de los ciudadanos israelíes. Desde la expansión de la reforma de armas, más de 240.000 ciudadanos ya han recibido una licencia de armas personal, una cifra sin precedentes”, dijo. Antes de esa reforma, solo los veteranos que hubieran actuado en unidades de infantería podían acceder a tener armas de fuego, que en general eran menos poderosas que las que se entregan actualmente.

También en Gaza siguen las muertes. Las autoridades sanitarias locales informaron este lunes que desde que se declaró el cese del fuego, el 10 de octubre, los ataques israelíes mataron a 648 personas e hirieron a 17.728.

Hazem Qasem, portavoz de Hamas, denunció que, “aprovechando la preocupación mundial” por la ofensiva contra Irán, Israel aumentó “su agresión contra civiles” y cometió “horribles masacres”, según citó Europa Press. Como ejemplo, Qasem dijo que el domingo Israel atacó a “un grupo de civiles” que se reunieron para romper el ayuno de Ramadán en la ciudad de Gaza.

A su vez, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo la semana pasada que en Gaza la situación “sigue siendo catastrófica” y que cualquier mejora a partir del cese del fuego fue “marginal”.

“Necesitamos que 600 camiones [con ayuda humanitaria] entren en Gaza cada día, pero actualmente son 100, entre 100 y 150, y algunos son comerciales, lo que realmente no contribuye a los servicios humanitarios, así que el progreso es marginal”, insistió, y agregó que el sistema de salud está colapsado y que 18.000 personas están a la espera de ser evacuadas para recibir atención en el exterior.