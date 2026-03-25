Marcha en apoyo a las fuerzas armadas iraníes en el centro de Teherán, el 25 de marzo de 2026

El gobierno de Donald Trump presentó a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Según informó The New York Times, se lo hizo llegar mediante las autoridades de Pakistán. Más tarde, la prensa iraní informó que el plan fue rechazado por considerarlo “excesivo y alejado de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”.

Por el contrario, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Irán “no rechazó” el plan, y ratificó los dichos de Trump acerca de que “las conversaciones continúan” y que son “productivas”.

Sin embargo, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, dijo que según la información con la que cuenta “no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump”.

Acerca del contenido del plan de 15 puntos, Leavitt manifestó que la información periodística de diversos medios contiene elementos que son veraces y otros que no lo son “del todo”, según citó The Guardian. La vocera insistió en que la Casa Blanca no confirmó “la totalidad” de la información publicada.

The New York Times señaló que la propuesta contempla un cese del fuego inicial, de 30 días, durante el cual se negociaría un acuerdo definitivo con mediación internacional. En ese acuerdo de largo plazo, Washington reclama que Irán acceda a desmantelar sus instalaciones nucleares en Isfahán, Natanz y Fordow, se comprometa a no desarrollar armas nucleares, entregue su uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica y someta a supervisión internacional toda la infraestructura nuclear que quede en el país.

A estas concesiones se agregarían restricciones a la producción de armas no nucleares, en particular al número y alcance de los misiles iraníes, y compromisos de no apoyar ni armar milicias en la región. También se incluye la reapertura al tránsito marítimo internacional del estrecho de Ormuz, por el que transita más de 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. A cambio, se levantarían sanciones a Irán, que podría recibir apoyo estadounidense para el desarrollo de energía nuclear civil.

La vocera de la Casa Blanca no aclaró en cual de estos puntos hubo imprecisiones o errores informativos. Pero, en todo caso, Irán ya reiteró que no está dispuesto a limitar su programa de misiles ni su apoyo a aliados, una política que considera parte de su seguridad nacional.

A su vez, el gobierno iraní presentó sus propias demandas. De acuerdo con France 24, reclamó que se reconozcan los derechos del país a la defensa y a desarrollar una estrategia propia en la materia. Pidió garantías que impidan futuras ofensivas de Israel y Estados Unidos, levantamiento de sanciones, pago de reparaciones económicas por los daños que causaron los bombardeos, el cierre de las bases militares estadounidenses en la región y mecanismos para proteger su control sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La guerra sigue

Mientras tanto, los ataques continúan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra está en “pleno apogeo”, tanto en Irán como en Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que se lanzaron más de 15.000 proyectiles sobre Irán, y dijo que se trata de “cuatro veces más” que en la guerra de junio de 2025.

Naim Qassem, el líder de la milicia libanesa Hezbolá, a la que ataca el ejército israelí, denunció que lo que se propone el gobierno de Netanyahu es crear un “Gran Israel” que incluya territorio de Líbano.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que atacó “con éxito” más de 70 puntos en distintas zonas de Israel: en Haifa y Al Jadriya, en el norte, y Dimona, en el sur. Además, Irán afirma haber atacado el mayor portaaviones estadounidense. “Los misiles de crucero Qader de la armada iraní atacaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, perteneciente a Estados Unidos, y lo obligaron a cambiar de posición”, anunció el ejército iraní en la televisión estatal.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nombró el miércoles al diplomático francés Jean Arnault como su enviado para intentar terminar este conflicto. Después de anunciarlo, dijo en conferencia de prensa: “Apenas unas horas después del estallido de la guerra en Oriente Medio, advertí de que los combates corrían el riesgo de desencadenar una reacción en cadena que nadie podría controlar; más de tres semanas después, esta guerra está fuera de control”.