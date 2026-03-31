La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno endurecerá los reclamos ante Estados Unidos por el deceso de otro ciudadano mexicano que se encontraba detenido en una dependencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y que llevará la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El último caso fue el de José Ramos Solano, que, según informaron desde el ICE, fue encontrado “inconsciente y sin respuesta” el 25 de marzo en el centro de detención ubicado en la localidad de Adelanto, en el distrito de San Bernardino, en el estado de California.

Esta muerte ocurrió a menos de dos semanas del fallecimiento de Róyer Pérez Jiménez, de 19 años, quien, según el ICE, murió el 16 de marzo por “un presunto suicidio” en una cárcel de Florida, aunque la causa oficial de la muerte sigue bajo investigación.

En total, en el último año son 14 los ciudadanos mexicanos muertos en centros de detención del ICE, en el contexto de la intensificación de las políticas represivas contra los migrantes promovida por la administración que lidera el presidente Donald Trump.

“Son varias acciones que vamos a tomar en protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en Estados Unidos”, expresó Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa que ofreció en la mañana del lunes. “Particularmente este centro de detención que hay en California ha tenido varios”, agregó la presidenta mexicana, haciendo alusión al local de detención ubicado en la ciudad de Adelanto.

En una conferencia de prensa ofrecida en el consulado mexicano en la ciudad de Los Ángeles, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la cancillería, Vanessa Calva, señaló: “Consideramos que estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen los propios protocolos y normas de Estados Unidos y de los estándares internacionales de derechos humanos”.

De acuerdo con lo que consignó el diario mexicano La Jornada, la funcionaria señaló que las condiciones observadas por el personal consular de México en los centros de detención del ICE incluyen infraestructura inadecuada, atención médica insuficiente y ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención, que ponen en riesgo la vida y dignidad de las personas que están bajo custodia del Estado.

El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González, agregó que se ha comprobado que “es casi nulo el flujo de información entre autoridades federales de migración y familias de los detenidos”.