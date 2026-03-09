La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump, quien el fin de semana, durante la presentación de la coalición militar denominada Escudo de las Américas, calificó a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” en la región.

En la conferencia de prensa que brindó por la mañana, la líder izquierdista llamó a la administración estadounidense a intensificar los esfuerzos para combatir el tráfico de armas. “Hay algo en lo que Estados Unidos puede ayudarnos mucho: detener el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, declaró Sheinbaum. “Si detuvieran la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, estos grupos no tendrían acceso a este tipo de armamento de alto poder para llevar a cabo sus actividades delictivas”, agregó. La mexicana dijo, además, que otra cosa muy importante que puede hacer Estados Unidos es trabajar para disminuir el consumo masivo de drogas de todo tipo que existe en el país.

Sheinbaum detalló que el 75% de las armas utilizadas por los cárteles provienen de Estados Unidos. México ha instado repetidamente al gobierno estadounidense a detener el tráfico de armas y, en 2021, demandó a varios fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de “comercialización, distribución y ventas negligentes”, aunque la demanda fue desestimada el año pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La mandataria mexicana enfatizó que su gobierno seguirá diciendo “orgullosamente no” a un posible ingreso de fuerzas militares estadounidenses a México para combatir a los cárteles de la droga. Además, insistió en que Estados Unidos debe colaborar para frenar el tráfico ilegal de armas que llegan a los criminales, de acuerdo a lo que informó el portal mexicano Animal Político. “Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”, expresó Sheinbaum.

El sábado en la cumbre con gobiernos aliados de la región que protagonizó en un club de golf de su propiedad en la ciudad de Doral, en el estado de Florida, Trump dijo: “Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”. “En esta parte del hemisferio, la problemática son los cárteles; todo esto viene de México. No puedo decir mucho, hablé con la presidenta, es una mujer increíble, tiene una voz increíble. Yo le digo: ‘Le ayudo con los cárteles’ y me dice: ‘No, por favor, presidente, no’, pero hay que erradicarlos”, expresó el presidente estadounidense.

Trump anunció la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los cárteles de narcotraficantes del continente durante la cumbre a la que asistieron 12 jefes de Estado, entre los que se encontraban el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el futuro presidente chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele y el paraguayo Santiago Peña.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados. “Los líderes de esta región permitieron que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales. No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar”, agregó el mandatario republicano.