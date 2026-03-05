Este jueves el ejército de Israel comenzó una vasta operación militar sobre el sur de Beirut, la capital libanesa, el feudo de la milicia proiraní Hezbolá.

Más temprano, el portavoz en árabe del ejército de Israel había emitido una inédita orden de desalojo de cuatro barrios de las afueras de Beirut, donde vive más de medio millón de personas, la mayor parte musulmanes chiitas.

En ese contexto fue que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, uno de los integrantes más extremistas del gobierno que preside el primer ministro Benjamin Netanyahu había advertido que los barrios que debían ser evacuados sufrirán una devastación similar a la de Gaza. “Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró Smotrich, en alusión a la ciudad del sur de Gaza devastada por los ataques israelíes y a uno de los barrios de Beirut que iba a ser atacado.

Este conflicto, paralelo al que está en curso entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, está generando una enorme preocupación en el gobierno de Líbano, que apela a la ayuda internacional para detener los ataques sobre su territorio.

El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió este jueves al presidente francés, Emmanuel Macron, que intervenga. Un comunicado de la presidencia libanesa afirma que Aoun también pidió a Macron “que trabaje para detener los combates lo antes posible”.

“Hezbolá debe cesar inmediatamente el fuego contra Israel. Israel debe abstenerse de cualquier operación terrestre o acción a gran escala en territorio libanés”, escribió posteriormente Macron en su cuenta de X. “En este momento de gran peligro, pido al primer ministro de Israel que no extienda la guerra a Líbano”, agrego el mandatario francés.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ordenó a las autoridades impedir cualquier actividad militar o de seguridad por parte de los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el territorio libanés. El país árabe es habitado por musulmanes sunitas, cristianos y musulmanes chiitas. Muchos de estos últimos constituyen el apoyo de Hezbolá, partido político que también tiene una fuerte milicia apoyada a todo nivel por Irán.

El martes, el primer ministro Salam, en una medida inédita, había prohibido el accionar de Hezbolá en el territorio libanés, y este jueves el ministro de Información, Paul Morcos, explicó que el gobierno pretende deportar a cualquier miembro del CGRI que se encuentre operando en el país, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias iraquí Shafaq.

En el sexto día del conflicto, la escalada parece fuera de control. Irán ha lanzado esta madrugada una nueva oleada de ataques contra Israel, Qatar y grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, de acuerdo a lo que informó El País de Madrid. A la vez, se informó que el gobierno estadounidense está planeando apoyar a los kurdos de Irán para que redoblen sus esfuerzos bélicos contra el gobierno central de Teherán.

También este jueves autoridades de Azerbaiyán, país que comparte una extensa frontera con Irán, denunció que dos drones procedentes de territorio iraní cayeron sobre su territorio. Irán negó la acción, pero el gobierno azerí que encabeza Ilhan Aliyev dispuso la movilización de tropas, además del cierre de su espacio aéreo por 12 horas.

¿Cuánto durará la guerra?

Autoridades iraníes informaron este jueves que desde el comienzo del conflicto más de 1.000 personas fueron asesinadas en su territorio. Además, según cifras publicadas por la Media Luna Roja iraní consignadas por la cadena Al Jazeera, más de 3.600 instalaciones civiles resultaron dañadas en los ataques provocados por Estados Unidos e Israel.

El director de la Media Luna Roja iraní afirmó que 3.643 emplazamientos civiles fueron atacados, incluyendo 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 13 centros médicos y nueve centros de la Media Luna Roja.

Pero el tono del gobierno iraní sigue siendo desafiante, y además de haber atacado Israel, a numerosos países del golfo Pérsico y también a Turquía y Azerbaiyán, el portavoz del ministerio iraní de Exteriores, Ismaeil Baghaí, afirmó que, si la Unión Europea guarda silencio ante la “brutal agresión” de Estados Unidos e Israel a su país, se convertirá en cómplice y “tarde o temprano pagará un precio”.

Una de las grandes incógnitas que surgieron tras el comienzo de la guerra es la duración que puede tener. El uso por parte de Irán de drones no tripulados de bajo costo está poniendo a Estados Unidos y sus aliados en una posición de desventaja económica, mientras que sus reservas de misiles caros están comenzando a menguar, informó The New York Times.

Es por esta razón que asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, lo instaron a declarar la victoria sobre Irán lo antes posible, informó CNN, citando fuentes de la Casa Blanca.

Un reciente informe de especialistas militares señala que la administración estadounidense “no estaba completamente preparada para las consecuencias” del conflicto, según explicó el portal Politico.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Hamish Falconer, afirmó durante una sesión en el Parlamento que hay indicios de que la guerra podría prolongarse durante semanas o incluso meses. “La situación está evolucionando, pero hay indicios de que se trata de una crisis, no de días, sino de semanas y posiblemente meses”, declaró Falconer a los parlamentarios.

Mientras tanto, Politico informó, citando datos de un documento del Pentágono, que Estados Unidos espera que la operación militar en Irán no dure menos de 100 días.

Según el informe, “el Comando Central de Estados Unidos está solicitándole al Pentágono que envíe más oficiales de inteligencia militar a su sede en Tampa, Florida, para apoyar las operaciones contra Irán durante al menos 100 días, pero probablemente hasta setiembre”.

Trump se mantiene firme en su disposición a luchar indefinidamente, pero algunos de sus asesores temen que Washington se vea arrastrado a una guerra prolongada, informó CNN, citando fuentes. Señaló que, después de menos de una semana de combates, muchos en el entorno de Trump ya creen necesario retirarse del conflicto.