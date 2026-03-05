Claudia Sheinbaum, durante la celebración del Día de la Bandera en la Ciudad de México el 24 de febrero de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como una posición “muy respetable” que su homólogo de España, Pedro Sánchez, “apostara por la paz” en el conflicto en Medio Oriente, pese a las presiones del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump.

“Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, porque es una decisión que ellos tomaron. Nosotros, de igual manera, siempre vamos a llamar a la paz”, expresó en una conferencia de prensa la mandataria, de acuerdo a lo que consignó el portal Animal Político.

Sheinbaum dijo, además, que “sería muy bueno que se recuperara el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo, pues, el desarrollo sostenible y justo de los países; entonces, todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, pues siempre vamos a apoyar”.

Sánchez también recibió el apoyo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos dirigentes hablaron el miércoles y un comunicado emitido posteriormente por Itamaraty indicó que ambos comparten el deseo de que la guerra termine lo antes posible y de que se iniciaran las negociaciones de paz bajo los auspicios del derecho internacional.

Según el Palacio de Planalto, Lula y Sánchez reiteraron su compromiso con el multilateralismo como vía para construir la paz y el desarrollo sostenible, algo que el mundo necesita con tanta urgencia.

También, según informó la cancillería brasileña, Lula aceptó una invitación para realizar una visita a España el 17 de abril.

El líder del Partido de los Trabajadores participará junto a Pedro Sánchez en la reunión de alto nivel de la iniciativa En Defensa de la Democracia, el 18 de abril en Barcelona.

El miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Madrid había acordado cooperar con el ejército estadounidense, información que fue desmentida minutos después por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

De todas maneras, este jueves el Ministerio de Defensa español España informó que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega.

Según el comunicado emitido por el Ministerio, la Cristóbal Colón se incorporó el martes al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.