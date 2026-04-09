Las oficinas en Moscú del diario Novaya Gazeta, considerado un medio independiente del gobierno ruso, fueron allanadas este jueves por policías con la cara cubierta. Mientras tanto, uno de los columnistas del periódico, Oleg Roldugin, fue detenido en su casa y trasladado a la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior ruso para interrogarlo.

“Desconocemos el motivo; los abogados de la redacción no tienen permitido el acceso a la oficina de la avenida Potapovski, donde también se encuentran algunos miembros del personal”, publicó Novaya Gazeta, de acuerdo con Europa Press.

Después del registro policial, la agencia RIA Nóvosti informó que “Oleg Rolduguin figura en un caso penal, ha sido detenido y está siendo interrogado”. De acuerdo con Efe, se investiga el supuesto uso ilegal de datos personales para “elaborar materiales con contenido negativo”. El periódico Novaya Gazeta había reconocido públicamente en 2022, meses después de que comenzara la guerra contra Ucrania, que debía evitar publicar ciertos contenidos para que no lo cerraran. Su editor, y uno de sus fundadores, Dmitri Muratov, había recibido un año antes el Premio Nobel de la Paz por su trabajo a favor de la libertad de expresión.

Durante su tiempo como director, el diario había publicado numerosos reportajes sobre derechos humanos e investigaciones sobre corrupción, y tuvo entre sus periodistas a Anna Politkóvskaya, conocida por su posición contra la guerra en Chechenia y sus críticas al gobierno ruso. La periodista, después de sufrir arrestos y sobrevivir a un envenenamiento, murió acribillada en el ascensor del edificio donde vivía en Moscú.

Otras voces críticas

También este jueves, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional repudiaron la decisión de la Corte Suprema de Rusia de declarar “organización extremista” a la ONG Memorial, que en 2022 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a otros defensores de los derechos humanos.

Hace un año, el director de Memorial, Yan Rachinski, había sido incluido por el Ministerio de Justicia en una lista de “agentes extranjeros”. El máximo tribunal del país falló en la misma dirección en una sentencia en la que declara su decisión de reconocer “como organización extremista el movimiento internacional cívico Memorial y prohibir en territorio de Rusia tanto sus actividades como las de sus filiales”.

Memorial fue creada en 1987 y es una de las mayores organizaciones civiles del país. De hecho, es un movimiento que nuclea a distintas organizaciones, explicó en 2022 a la diaria uno de los integrantes de su directiva, Pavel Andreyev, que visitó ese año Uruguay. Por entonces, con la guerra en Ucrania ya en marcha, explicó que eran “tiempos muy difíciles para la sociedad civil en general” y también para su organización. Señaló que el gobierno había decidido cerrar dos entidades que integraban Memorial y había aprobado leyes que limitaban a los defensores de los derechos humanos sus expresiones públicas, al punto de que podían ser penados con cárcel.

Una de las organizaciones vinculadas a Memorial fue ilegalizada en 2021, acusada de ocultar su función como “agente extranjero” y de crear una imagen falsa de la historia rusa. Justamente, Memorial trabaja en investigar la historia reciente de Rusia y el período de la Unión Soviética.

El fallo que declara “organización extremista” a Memorial fue repudiado por el Comité Noruego del Nobel, que acusó al gobierno ruso de “criminalizar” a esta ONG para evitar que salgan a la luz crímenes cometidos en décadas pasadas.

También la relatora de la ONU para Rusia, Mariana Katzaeva, junto con otros ocho expertos de esa organización, rechazaron en un comunicado el uso de leyes contra grupos extremistas para “desmantelar la sociedad civil, así como criminalizar y encarcelar a los defensores de derechos humanos”.

Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional, dijo que “durante casi 40 años la incansable labor de Memorial documentando la represión pasada y presente en Rusia ha contribuido a rescatar del olvido las violaciones de derechos humanos de millones de personas”.