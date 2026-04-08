El conflicto por las tierras raras podría definir el futuro del desarrollo tecnoeconómico de Brasil. Por ello, Ronaldo Caiado y Flávio Bolsonaro prometieron de antemano ceder la extracción de estos minerales a Estados Unidos. Nada nuevo desde la perspectiva de la ultraderecha. Buscan demostrar su utilidad y funcionalidad para el trumpismo. Compiten por la posición de vasallo supremo. Además, el bolsonarismo pretende consolidar el papel secundario que actualmente ocupa Brasil en la división internacional del trabajo.

Los elementos de tierras raras son esenciales para aplicaciones y dispositivos tecnológicos que conforman la infraestructura de la inteligencia artificial (IA), los centros de datos, el proceso de producción de chips de alto rendimiento, la fabricación de teléfonos inteligentes, coches eléctricos y turbinas eólicas, así como para radares, misiles y sensores sofisticados. Según el informe Mineral Commodity Summaries 2025, China posee aproximadamente el 49% de las reservas conocidas (44 millones de toneladas), seguido de Brasil con alrededor de 21 millones de toneladas. De acuerdo con el informe, China y Brasil poseen más del 70% de las reservas mundiales explotables de tierras raras. Sin embargo, Brasil ocupa actualmente una posición periférica en la cadena de valor de las tierras raras, a pesar de su gran potencial geológico.

Corremos el riesgo de consolidar nuestra condición de cibercolonia y reproducir el modelo extractivo que ha provocado numerosas oportunidades perdidas para el país. El peligro no reside únicamente en la victoria electoral de la extrema derecha en las próximas elecciones. El problema también radica en la sumisión de la izquierda a las tesis neoliberales y a la teoría del desarrollo acuñada por Fernando Henrique Cardoso. Desde esta perspectiva, un país como Brasil no podría desarrollarse dentro de un sistema cerrado controlado por el gran capital estadounidense. Correspondería a nuestros líderes asociarse con el gran capital y aprovechar las brechas que se abren en el sistema. De esta manera, podemos modernizarnos aun cuando nos volvamos cada vez más dependientes.

Esta perspectiva ignora el hecho de que el panorama internacional ha cambiado y que el país posee una estructura universitaria sumamente importante, una producción industrial diversificada y numerosas posibilidades de alianzas estratégicas con países del Sur global. Además, contamos con abundantes datos para entrenar los modelos de IA existentes sin necesidad de recurrir a las grandes tecnológicas. También disponemos de una base de ingeniería diversificada capaz de estructurar centros de datos federados con bajo impacto ambiental. Podemos crear soluciones distribuidas que superen la latencia y otros obstáculos para entrenar nuestros propios modelos de IA y realizar inferencias a gran escala sin requerir inversiones multimillonarias en centros de datos hiperescalables.

Para compensar la ausencia de inversores privados nacionales –dado que las clases dirigentes brasileñas prefieren el ruralismo orientado a la exportación y la búsqueda de rentas–, Brasil posee un activo del que pocos países disponen: sus empresas estatales de procesamiento de datos. Estas se crearon en la década de 1960 con el objetivo de que el Estado brasileño dominara las tecnologías de la información y el procesamiento, que avanzaban rápidamente. Con la llegada del neoliberalismo en la década de 1980 y su creciente hegemonía, estas empresas fueron descuidadas y perdieron sus objetivos estratégicos. Hoy en día, Serpro y Dataprev son “madres sustitutas” de las grandes empresas tecnológicas. Mediante acuerdos con el Centrão (un bloque político en Brasil), estas empresas aprovechan la posibilidad de obtener contratos sin necesidad de licitación para atraer a grandes tecnológicas como Palantir, Oracle, Microsoft y AWS a cualquier sector del Estado.

¿Satisfacer los intereses microeconómicos de algunos capitalistas en Brasil y suministrar estos componentes químicos estratégicos a las grandes tecnológicas y a la maquinaria bélica de Estados Unidos? ¿Es esto beneficioso para Brasil?

En lo que respecta a los elementos de tierras raras, no podemos seguir el mismo camino. Si bien no prometemos explícitamente entregar estos compuestos químicos estratégicos a Estados Unidos, debemos bloquear su entrega de manera encubierta. Para ello, es necesario comprender la cadena de producción de los elementos de tierras raras. Existe un artículo fundamental para profundizar en nuestro debate titulado “Una revisión exhaustiva sobre los elementos de tierras raras: recursos, tecnologías, aplicaciones y perspectivas”, publicado en la revista Rare Metals el 3 de agosto de 2025. Sus autores consideran que existe un ciclo de vida para los elementos de tierras raras compuesto por cuatro etapas fundamentales: 1) minería; 2) metalurgia; 3) circulación; 4) reciclaje.

En la primera etapa, tenemos la exploración geológica y la extracción de mineral mediante métodos subterráneos o a cielo abierto. Luego, pasamos al enriquecimiento de la materia prima con flotación, separación gravimétrica y magnética. En la segunda etapa vemos la lixiviación, es decir, la separación de los cationes de elementos de tierras raras de los minerales mediante soluciones acuosas. También se lleva a cabo la purificación y separación de los elementos individuales de estos componentes químicos, así como la producción de óxidos de tierras raras refinados. Antes de pasar a las etapas 3 y 4, es importante observar la situación de Brasil en las dos primeras.

En 2023, China dominaba la etapa minera, produciendo 240.000 toneladas de tierras raras, lo que representa el 80% de la producción mundial. En 2010, el país de Xi Jinping alcanzó el 97,74% de la minería mundial de tierras raras y nunca ha bajado del 90% desde entonces. En la etapa 2, China controla el 88% del mercado mundial de separación metalúrgica. Las llamadas tierras raras pesadas se procesan exclusivamente en China, lo que dio origen al método de extracción en cascada. De esta manera, China domina esta cadena de valor, lo que le confiere un gran poder tecnoeconómico y geopolítico.

Brasil posee importantes depósitos de carbonatita, el tipo de depósito más importante de los llamados elementos de tierras raras ligeras, responsables de aproximadamente el 51,4% de los recursos mundiales de óxidos de tierras raras. Sin embargo, nuestro país exporta concentrados de bajo valor porque no domina la separación química. Mientras que el concentrado mixto tiene un valor aproximado de US$ 10 por kilogramo, los óxidos separados alcanzan los US$ 200, transfiriendo ingresos y tecnología al extranjero.

Aquí radica el punto crucial. Mientras el país no domine las partes relevantes de la cadena de valor de los elementos de tierras raras, no deberíamos exportar estos recursos estratégicos. Debemos romper con nuestra condición colonial de “vender mineral de hierro para comprar acero”. Para ello, necesitamos crear una política de infraestructura digital que rompa con las tesis de FHC (Fernando Henrique Cardoso) y con la prisa neoliberal. Los ideólogos de las clases dominantes brasileñas, subordinadas a las clases dominantes norteamericanas, claman por la celeridad. Dirán que tenemos que exportar tierras raras incluso en su fase inicial más básica. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Satisfacer los intereses microeconómicos de algunos capitalistas en Brasil y suministrar estos componentes químicos estratégicos a las grandes tecnológicas y a la maquinaria bélica de Estados Unidos? ¿Es esto beneficioso para Brasil?

Necesitamos construir una estrategia brasileña para las tierras raras que esté vinculada a una estrategia nacional de desarrollo tecnológico. No podemos desaprovechar esta oportunidad para controlar nuestros recursos fundamentales y participar en la cadena de valor de las tierras raras como un país clave en todas sus etapas. Estas acciones deben articularse con la construcción de infraestructuras locales, federadas y de bajo impacto ambiental para integrarnos de forma soberana en el circuito de desarrollo de sistemas automatizados, denominados sistemas inteligentes, y generar valor para el país. Esta integración brasileña debe concebirse desde un nuevo modelo socioambiental de explotación de recursos naturales, diseñado para minimizar los impactos innegablemente perjudiciales que la extracción y el procesamiento de tierras raras generan en el medioambiente.