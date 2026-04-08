El director iraní Asghar Farhadi hizo un llamamiento a los artistas y cineastas de todo el mundo para que se pronuncien en contra de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según informó Variety. Farhadi anunció esta protesta para “detener la agresión que ha ido destruyendo cada vez más la infraestructura civil” y que los cineastas “sean una voz en estos días y horas críticas de cualquier forma posible”.

Farhadi hizo alusión a las “infraestructuras que pertenecen al pueblo iraní y que están relacionadas con las necesidades básicas de su vida cotidiana”. “La destrucción de las infraestructuras no es solo la destrucción de edificios, es un ataque a la vida y la dignidad humanas”, declaró.

“Atacar las infraestructuras de un país es un crimen de guerra. Independientemente de nuestras creencias o actitudes, unámonos para detener este proceso inhumano, ilegal y destructivo”, conminó el cineasta. El lunes, Irán rechazó la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 45 días e insistió en que el cese de las hostilidades debe pasar por un acuerdo general que incluya el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país.

“Estamos arrasando su país”, dijo Trump ante la prensa el mismo lunes en una breve comparecencia en la Casa Blanca. El secretario general de la ONU, António Guterres, también advirtió a Estados Unidos de que los ataques contra infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional. Farhadi, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera por Nader y Simin, una separación en 2011 y por El viajante en 2016, vive fuera de Irán desde 2023, poco antes de que estallaran en su país las protestas tras la muerte de Mahsa Amini.