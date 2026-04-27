El presidente estadounidense, Donald Trump, estaba discutiendo este lunes con sus principales asesores de seguridad nacional una nueva propuesta iraní para resolver la guerra con Teherán, de acuerdo con lo que informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“La reunión podría estar en curso, o quizás no, pero la propuesta se estaba discutiendo”, declaró. “Las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han sido muy, muy claras”, afirmó la funcionaria.

“No diría que la estén considerando”, agregó Leavitt, en referencia a la sugerencia iraní de reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del fin del bloqueo estadounidense. “Diría que se está discutiendo”, expresó.

Por su parte, Irán está activando al máximo su capacidad diplomática para poder llegar en una posición fortalecida a una nueva instancia de negociaciones con Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, discutió con interlocutores regionales una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, pero posponiendo las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán, durante una intensa gira diplomática por tres países, aparentemente con el objetivo de obtener un mayor respaldo para el plan.

Este lunes, Araghchi se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo, tras visitar Islamabad dos veces en dos días, y entre medio se había reunido con las máximas autoridades de Omán. Fuentes cercanas a estas gestiones diplomáticas informaron a la cadena catarí Al Jazeera que altos funcionarios de inteligencia de varios países estuvieron presentes en las conversaciones celebradas en la ciudad de Mascate, la capital de Omán, país con el que Irán comparte la soberanía de las aguas del estrecho de Ormuz.

Según trascendió, las conversaciones en Mascate se centraron precisamente en el estrecho de Ormuz, las garantías de seguridad regional y el marco para una posible solución, dejando los temas relacionados con el programa nuclear para una etapa posterior.

Irán presentó su última propuesta para poner fin a la guerra con Estados Unidos a Pakistán, que actúa como intermediario entre Teherán y Washington después de que las conversaciones directas del 11 de abril en Islamabad no lograran un avance significativo.

La Casa Blanca no ha confirmado el contenido de la propuesta iraní, también difundida por la agencia Associated Press. La portavoz Olivia Wales declaró que Estados Unidos “no negociará a través de la prensa” y que “solo llegará a un acuerdo que priorice al pueblo estadounidense, impidiendo que Irán obtenga armas nucleares”.

Sin embargo, no está claro si el presidente estadounidense, Donald Trump, aceptará la propuesta iraní de posponer las negociaciones nucleares. En declaraciones a Fox News el domingo, Trump afirmó que los gobernantes de Teherán ya sabían lo que se requería para llegar a un acuerdo en las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz.

Pero mientras que Estados Unidos e Irán parecen estar dando pasos lentos para terminar con el conflicto –por lo pronto, ambos están cumpliendo con la tregua–, no está pasando lo mismo entre Israel y la milicia chiita libanesa de Hezbolá.

Mientras siguen su guerra de baja intensidad, Israel, por intermedio de su ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó con “incendiar” todo Líbano después de que Hezbolá reiterara su desafío y rechazo a las conversaciones de paz celebradas en Washington.

La organización armada libanesa, que cuenta con el apoyo de Irán a todo nivel, condenó el lunes las conversaciones que Beirut mantiene con Israel y se negó nuevamente a poner fin a su campaña de ataques en la frontera, ante los persistentes ataques israelíes en el sur del país.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó en un comunicado que, si bien “los sacrificios son grandes”, el pueblo libanés tiene dos opciones: “Liberación y orgullo u ocupación y humillación”.

El grupo armado criticó abiertamente al gobierno libanés por entablar conversaciones con Israel para buscar el fin de la última serie de hostilidades, desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán.