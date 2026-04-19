El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el 18 de abril, durante su discurso en la cumbre "En defensa de la democracia", en Barcelona.

Barcelona captó este fin de semana parte de la atención mediática mundial, porque allí se celebró una cumbre de líderes progresistas, que incluyó encuentros bilaterales, pero además reuniones más amplias en las que se discutieron los temas más relevantes de la actualidad internacional.

La cumbre “En defensa de la democracia”, realizada el sábado, junto con la Movilización Progresista Global convocaron a decenas de jefes de Estado y a delegaciones de más de 40 países.

Dentro de la nómina de líderes presentes en la capital catalana se destacó la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la de su par mexicana, Claudia Sheinbaum.

Fueron los gobiernos que ellos presiden los que publicaron de manera conjunta un comunicado en el que dejaron clara la preocupación que tienen por la situación que actualmente está viviendo Cuba, y se comprometieron a acentuar sus esfuerzos para que más ayuda humanitaria llegue a la isla, en el contexto de la asfixia energética impuesta por la administración estadounidense de Donald Trump.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional”, expresaron los gobiernos de España, Brasil y México en el texto.

España y las dos mayores potencias latinoamericanas también exigieron respeto a la integridad territorial y la soberanía de la isla, y llamaron en la declaración conjunta a “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, de acuerdo con lo que consignó El País de Madrid.

El sábado, en uno de los discursos más significativos del evento, Lula realizó una defendida defensa de la democracia, la justicia social y el multilateralismo. “La democracia no murió y nadie debe estar avergonzado de ser de izquierda”, expresó el mandatario brasileño, que este domingo viajó a Alemania donde proseguirá su gira europea.

Si bien el encuentro en Barcelona tuvo una fuerte presencia latinoamericana, también hubo referentes políticos de otras partes del mundo, como el presidente sudafricano Cyril Ramphosa, quien reclamó una reforma en la carta de las Naciones Unidas para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas.

Dicha demanda también fue remarcada una vez más por Lula y otros líderes, mientras que España ha reiterado su apoyo a que la secretaría general de la organización internacional recaiga por primera vez en una mujer, dando su apoyo, aunque sin mencionarla, a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, una de las personas postuladas a reemplazar al actual jerarca de la entidad, el portugués António Guterres.

ElDiario.es informó que en Barcelona estuvieron presentes, además de las figuras ya mencionadas, los presidentes y primeros ministros de Colombia, Uruguay, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde y Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana y Botsuana. Otra presencia internacional importante que no pasó desapercibida fue la del gobernador de Minnesota, Tim Walz, una de las figuras demócratas contrarias a Trump con más presencia mediática.

En su discurso en Barcelona, Walz expresó: “Los necesitamos, no pierdan la fe en el pueblo estadounidense, condenen la monstruosidad que hoy está ocupando la Casa Blanca, presionen, denuncien”. Otras figuras políticas estadounidenses no estuvieron presentes en el evento, pero sí hicieron llegar videos saludando el encuentro, como fue el caso de la excandidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.