Los cerca de 60 periodistas acreditados para ingresar a la sala de prensa de la Casa Rosada se encontraron este jueves con que se había bloqueado su registro mediante huella dactilar y se les impidió el acceso. Por primera vez en la historia del país fue vetado el ingreso de periodistas a la sala de prensa.

El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que insiste en repetir la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, ya había establecido una serie de requisitos para los corresponsales en la Casa Rosada que incluían el registro de numerosos datos, además de códigos de vestimenta.

La prohibición del ingreso de esos periodistas acreditados se tomó el mismo día en que Milei recibía en la Casa Rosada al millonario estadounidense Peter Thiel, un ejecutivo de Silicon Valley y un teórico de la extrema derecha, cuya frase más conocida es “La libertad y la democracia ya no son compatibles”.

Thiel es además el creador de Palantir Technologies, una empresa especializada en análisis masivo de datos y la vigilancia predictiva, recursos utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (conocido como ICE) contra los migrantes que no tienen regularizados sus documentos. También Israel utilizó esta tecnología contra los palestinos de la Franja de Gaza.

Justo el día en que Milei recibiría a Thiel, una referencia en espionaje masivo, la Casa Rosada argumentó que la prohibición al ingreso de periodistas se debió a una denuncia por “espionaje ilegal”.

Así lo manifestó en la red X el secretario de prensa del gobierno, Javier Lanari: “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de [la] Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”; agregó que la decisión tiene “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, lo que ocurrió fue que hubo una filmación no autorizada dentro de la sede de Presidencia realizada por un programa del canal TN, y esto fue denunciado por la Casa Militar, la institución que tiene a su cargo la seguridad del presidente. Otros medios detallaron que un periodista filmó espacios de la Casa Rosada usando lentes con cámara incorporada.

El periodista y una conductora fueron denunciados por la Casa Militar y el presidente desplegó una serie de insultos en su cuenta de X: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas, que portan credencial de periodistas (95%), que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”.

Según la Casa Militar, “el video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del gobierno mediante una grabación subrepticia”, con “lentes inteligentes”.

La aversión de Milei hacia la prensa creció en las últimas semanas, cuando algunos periodistas que antes elogiaban su gestión y evitaban incomodarlo en entrevistas cuestionaron el manejo de las cifras públicas que hace el gobierno, así como el supuesto enriquecimiento ilícito de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la falta de reacción oficial al respecto.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro posteó este jueves: “Basta, muchachos. No hubo ningún espionaje ilegal. Restituyan de inmediato las credenciales y el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados”. Según informó la revista Noticias, varias bancadas opositoras preparan pedidos de informes para que el gobierno presente explicaciones sobre esta medida.

A su vez, los periodistas acreditados en la Casa Rosada publicaron un comunicado en el que piden que se revierta la medida, informó eldiarioar.com. “La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía”, afirmaron.

“Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”, concluyeron, luego de repudiar este “acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”.