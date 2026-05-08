El gobierno de Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero el escándalo por sus gastos, que motivaron sospechas de enriquecimiento ilícito y pago de sobresueldos, sigue en el centro de la agenda. El funcionario, que antes de integrar el gobierno reclamaba que los jerarcas rindieran cuentas por su patrimonio, no ha presentado una explicación documentada que deje en claro de dónde provienen sus recursos, reflejados en compras de inmuebles, reformas de propiedades y viajes.

Este viernes sesionó el Consejo de Ministros, y Adorni, que ha sido también el vocero presidencial, convocó a una conferencia de prensa. Habló a los periodistas, pero no respondió preguntas. “Solo responderán los ministros”, dijo, acompañado de la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el de Economía, Luis Caputo.

El gobierno se proponía hablar del llamado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) anunciado el jueves, que consiste en beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para empresas, y del hallazgo de una avioneta de narcotraficantes en Santa Fe. Sin embargo, también tuvo que responder preguntas sobre el caso Adorni.

Consultado en la conferencia de prensa por el impacto que pueden tener las sospechas que están instaladas en torno al jefe de Gabinete en los inversores, en particular, las de cobros de sobresueldos en el gobierno, Caputo respondió que “lo de Manuel no tiene ningún impacto”, según citó elDiarioAR.com. Sin embargo, al intentar quitarle importancia, reconoció que el asunto estuvo presente en alguna conversación. “Un inversor se rio en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”, dijo el ministro. Consideró que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y adoptó el discurso contra la oposición que suele desplegar el oficialismo argentino: “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase [que vuelva a gobernar el kirchnerismo] es literalmente el infierno”.

De acuerdo con Infobae, un periodista de Cadena 3, Ariel Rodríguez, le planteó a Caputo en la conferencia de prensa: “Por lo que yo estuve relevando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la exministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves intimando al jefe de Gabinete a que presente su declaración jurada”.

El periodista continuó: “Y otro tema más, si me permiten preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder: ¿cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno?”.

“Perdón que me meta”, dijo Adorni, y pidió que la conferencia se limitara a los temas para los que había sido convocada. “Si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar el momento para hablar de temas que realmente hagan a su gestión”, dijo.

La situación de Adorni generó tensiones en la interna del gobierno. Un punto alto fue el pedido que hizo públicamente Bullrich, exministra de Seguridad y actual senadora oficialista, de que el jerarca presente su declaración jurada de manera anticipada para aclarar su situación patrimonial.

A su vez, la periodista Cristina Pérez, esposa del exministro de Defensa de Milei Luis Petri, que actualmente es diputado, respondió este viernes a críticas que Adorni le dirigió a ella públicamente, sin nombrarla. El jefe de Gabinete había manifestado: “Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada por a dónde viajé, qué terrible con todo esto. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Te digo más: no sé si no había sacado los pasajes para irse conmigo. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”.

Pérez se dio por aludida y le respondió: “Mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”. La conductora habló en Radio Rivadavia y agregó: “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? No creo en eso. Creo en la lealtad del que dice la verdad”.