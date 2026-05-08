Dos barcos petroleros de Irán que volvían sin cargamento al país fueron atacados por fuerzas militares estadounidenses cuando intentaban entrar a un puerto iraní en el golfo de Omán. Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), esas embarcaciones violaban el bloqueo impuesto por ese país en el estrecho de Ormuz.

Los disparos estadounidenses contra las chimeneas de los dos buques, lanzados desde el portaaviones USS George HW Bush, afectaron la capacidad de operar de esas embarcaciones, que no lograron llegar al puerto. El ataque fue el punto alto en una ofensiva que comenzó durante la noche del jueves, y que incluyó disparos estadounidenses contra las costas iraníes en el estrecho de Ormuz, el paso que une el golfo de Omán con el golfo Pérsico, y respuestas de parte de Irán.

Todo esto ocurre cuando los dos países negocian un acuerdo, a partir de un plan de paz presentado por Washington, que sigue sobre la mesa pero parece cada vez más alejado de la realidad militar.

Este viernes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se reunió con el primer ministro de Qatar para tratar sobre estas negociaciones, y el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, dijo que esperaba recibir en el correr del día una respuesta iraní. “Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”, dijo desde Italia, donde intentaba recomponer las relaciones de Washington con la primera ministra Giorgia Meloni.

“Cada vez que se vislumbra una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. “¿Se trata de una burda táctica de presión? ¿O del resultado de un saboteador que, una vez más, engaña a [Donald] Trump para meterlo en otro atolladero? Sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden ante la presión y la diplomacia siempre sale perjudicada”, agregó Araqchi, según citó France 24.

Para Estados Unidos, fue Irán el que inició la agresión con el lanzamiento de misiles y drones contra destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El canciller iraní también se refirió este viernes a un artículo publicado por The Washington Post, en el que fuentes de los servicios de inteligencia estadounidense comunicaron que Irán mantiene el 75% de sus lanzadores móviles de misiles y el 70% de sus reservas de misiles de antes de la guerra.

“La CIA se equivoca”, dijo Araqchi. “Nuestro inventario de misiles y nuestra capacidad de lanzamiento no están al 75% con respecto al 28 de febrero [cuando comenzó la ofensiva de Israel y Estados Unidos]. La cifra correcta es del 120%. En cuanto a nuestra disposición para defender a nuestra gente: 1.000%”, agregó.

Acerca de los ataques contra las costas de su país y los dos petroleros, el ministro dijo que se trató de una violación del cese del fuego acordado el 8 de abril y de una agresión no provocada, que además constituye “una flagrante violación del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”. Señaló además, que los ataques fueron dirigidos contra zonas civiles del territorio iraní.

Según citó la agencia Efe, el canciller dijo que estas acciones exponen “el agravamiento de la desesperación y la confusión de la dirigencia estadounidense y su extrema incapacidad para comprender el problema y encontrar una solución razonable para salir del pantano que ellos mismos han creado”.