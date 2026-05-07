En la antesala de la reunión del gabinete ministerial, que se realizará este viernes en la Casa Rosada, el presidente argentino, Javier Milei, salió una vez más en defensa de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya figura está políticamente cada vez más debilitada por las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan en su contra.

En una entrevista que concedió en la noche del miércoles al canal La Nación+, Milei fue enfático cuando se le preguntó por una eventual destitución de Adorni. “Ni en pedo se va”, expresó el mandatario, y agregó: “No voy a ejecutar a una persona honesta”, agregó.

Respecto de las refacciones que el funcionario realizó en una piscina de una de sus propiedades en la provincia de Buenos Aires, el mandatario dijo: “Hablaban de una cascada y eran dos cañitos de agua”. Milei además dijo que Matías Tabar, el contratista que declaró en la Fiscalía que había recibido 245.000 dólares en efectivo por los arreglos en la casa de Adorni, “es un militante kirchnerista y es muy dudoso todo su prontuario”.

Los dichos de Milei fueron desmentidos por el propio Tabar, quien en un mensaje en su cuenta de X desmintió ser kirchnerista y aseguró que en las últimas elecciones votó por La Libertad Avanza y antes lo había hecho por Mauricio Macri.

“Tristeza, angustia, dolor en el corazón escuchar al presidente de la Nación Javier Milei y Karina Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”, afirmó Tabar en su mensaje.

Dentro de la interna del gobierno libertario son muy pocos los funcionarios que defienden a Adorni, pero casi ninguno lo expresa en público. La excepción fue la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que en una entrevista televisiva dijo que el funcionario debía presentar “de inmediato” su declaración jurada.

“El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación; estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional, y él dijo algo contundente: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser de inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”, expresó la excandidata presidencial.

“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil de hacer. Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el gobierno se empantana”, agregó Bullrich, de acuerdo con lo que consignó el portal Infobae.