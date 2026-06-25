De la Espriella dijo que Colombia “fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes”

Su rival en la segunda vuelta del domingo, Iván Cepeda, reconoció el triunfo del dirigente ultraderechista y advirtió que desde la oposición defenderá las reformas, los avances y los derechos del pueblo colombiano.

Abelardo de la Espriella, el candidato electo presidente de Colombia, reafirmó su postura en política exterior y dijo este miércoles que su país “restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes”. El dirigente ultraderechista agregó que “Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”.

Estas declaraciones públicas fueron la respuesta a un llamado del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, que felicitó al candidato, como ya lo había hecho el primer ministro Benjamin Netanyahu. Para Saar, De la Espriella es “un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”.

El rival de De la Espriella en segunda vuelta, Iván Cepeda, que este miércoles reconoció su derrota, manifestó que “avergüenza a Colombia” que se reanuden las relaciones diplomáticas “con un gobierno genocida”. El dirigente del Pacto Histórico, la alianza que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, recordó que “la Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad” y que “la Corte Internacional de Justicia lo está procesando por genocidio en Gaza”.

El alineamiento de De la Espriella con Israel, país al que elogió por “enfrentarse al terrorismo”, y con el Estados Unidos de Donald Trump había sido explícito durante la campaña. Según recordó la BBC, su programa de gobierno incluye un “Plan Colombia 2.0” financiado por Estados Unidos e Israel. Además, antes de las elecciones el dirigente anunció que en caso de ganar, trasladaría la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad que es disputada por israelíes y palestinos.

Cuando se conocieron los primeros datos sobre la victoria de De la Espriella, Netanyahu manifestó: “Los amigos de Israel siguen triunfando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!”. De acuerdo con el diario español El País, esos acuerdos, inspirados en los de Abraham, que impulsó Trump para acercar a Israel a países árabes, son una iniciativa similar pero dirigida a estados de América Latina.

En cuanto a su cercanía con Estados Unidos, De la Espriella anunció el martes que a partir del 7 de agosto, el día del traspaso de mando, “Colombia hará parte del Escudo de las Américas”.

Si bien todavía las autoridades no oficializaron el triunfo del candidato del partido Defensores de la Patria, el Consejo Nacional Electoral anunció que entre jueves y viernes dará a conocer el ganador de la segunda vuelta del domingo, y la Procuraduría informó que el escrutinio y el proceso de preconteo de votos –que encabeza De la Espriella– coinciden en 99,997%. Según datos preliminares, el ultraderechista superó por menos de un punto al candidato de izquierda: obtuvo 49,66% de los votos válidos frente a 48,7%.

El papel de Washington

El martes, Petro manifestó en un extenso mensaje en la red X que “las elecciones en Colombia deberían ser nulas por injerencia extranjera según nuestra constitución y el derecho internacional” y dijo que existe al respecto una “confesión pública y expresa” de Trump.

Después de conocer los resultados preliminares del domingo, el presidente estadounidense afirmó: “Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”. A continuación aludió a su respaldo a De la Espriella y dijo que “ganó una elección en Colombia que [...] sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad”.

Este miércoles, Trump volvió a atribuirse un papel en estas elecciones. “No me gustaba en absoluto el hombre que era presidente [Petro] y lo respaldé [a De la Espriella]. Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador”, dijo a periodistas.

Reconocimiento y advertencias

Este miércoles, Cepeda reconoció el triunfo electoral de De la Espriella . “Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos, lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, afirmó.

Cepeda dijo que el Pacto Histórico ejercerá “una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”.

Al nuevo gobierno le advirtió que “ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano. Ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudiantes”. Manifestó que “las reformas sociales, los derechos establecidos y los avances logrados no son patrimonio de un gobierno ni de una fuerza política. Pertenecen al pueblo colombiano”.

Si bien el Pacto Histórico decidió acompañar este reconocimiento con la decisión de retirar las denuncias de injerencias e irregularidades en la votación que había presentado, aclaró que esto no implica que no estuvieran fundamentadas. También Cepeda señaló que el reconocimiento de los resultados “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio” frente a hechos “graves”, en particular “la abierta e indebida injerencia extranjera” de Washington.

La “Oficina del presidente electo” de De la Espriella respondió con un comunicado. Manifestó que considera “positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político” y afirmó que el “gobierno entrante” se propone “garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica”.