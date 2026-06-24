Tres días después de las elecciones en Colombia, Iván Cepeda reconoció la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella

Tres días después de las elecciones en Colombia, el candidato oficialista Iván Cepeda Castro reconoció la victoria electoral de quien será el nuevo presidente del país sudamericano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“En este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”, señaló.

A partir de ahora, Cepeda adelantó que ejercerán una oposición “democrática, vigilante y constructiva”, pero también “inquebrantable”, en lo que respecta a “defender los derechos del pueblo”. Dijo que, de ser necesario, asumirán “la resistencia y la desobediencia civil pacífica”, al tiempo que estarán “junto a las comunidades”, acompañarán las “luchas sociales”, no aceptarán “que se vulneren las libertades públicas” y se opondrán a “cualquier modelo de desarrollo basado en la depredación de la naturaleza”.

También extendió una advertencia al nuevo gobierno: “Ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano. Ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, ni en general de las grandes transformaciones sociales logradas en estos cuatro años del primer gobierno progresista”, indicó.

Sin embargo, puntualizó que aceptar los resultados “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves”. Entre ellos, listó “la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia” –particularmente las intervenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a favor de De la Espriella– y denunció que la campaña de su rival “llevó a cabo una masiva operación de compra de votos”, además de advertir que utilizó “sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial”.