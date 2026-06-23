El escrutinio final avanza en Colombia con más de 50.000 reclamaciones presentadas por el oficialismo

Desde la noche del domingo, abogados y abogadas, principalmente militantes, convocados con urgencia por el Pacto Histórico tras conocerse los resultados del balotaje, trabajan en las distintas mesas del país verificando los votos de la pasada jornada, luego del triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella por una ventaja de poco más de 250.000 votos.

Quien quedó en segundo lugar en el preconteo, Iván Cepeda, realizó una conferencia de prensa este lunes en la que informó que las reclamaciones frente a los resultados de los diferentes circuitos ascienden a 57.189. Integrantes del oficialismo denuncian distintas trabas e irregularidades que no les permiten desarrollar su tarea.

Indicaron que en Medellín, en un primer momento, se les impidió el ingreso a los centros de votación. Asimismo, el legislador oficialista Hernán Muriel denunció que también en esa localidad la Policía tuvo que detener al escolta del gerente de campaña de De la Espriella por encontrarse armado dentro de uno de los centros sin presentar el permiso de portación de armas.

En la conferencia matutina, Cepeda manifestó que su contrincante envió mensajes contradictorios en el discurso realizado en su acto en Barranquilla. “Dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la oposición, que iba a respetar a sus contrincantes políticos y dar garantías, pero, renglón seguido, nos pidió al presidente y a mí a que alistemos las valijas, no sé para qué, porque de aquí no nos vamos a ir”, aseguró; y prosiguió: “Por lo menos, en mi caso, está muy claro cuál es mi comportamiento”.

De la Espriella, efectivamente, había manifestado: “A [Gustavo] Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que, hace cuatro años, eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño”. Además, recriminó que ambos “desconocen el veredicto de las urnas”. Asimismo, advirtió: “Absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado, hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”.

Cepeda también se refirió a otro fragmentó del discurso de su adversario, que le lanzó: “No se equivoque, doctor Cepeda, el tigre todavía puede morder más duro que lo que mordió hoy en las urnas”.

Quien fuera hasta el domingo el candidato oficialista respondió que no se los amenazara. “Nosotros somos un movimiento político muy numeroso, somos la mitad de este país en términos políticos, tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, agregó.

Reiteró que están “abiertos al diálogo democrático, pero de ninguna manera dispuestos a recibir humillaciones ni gritos que provengan de la soberbia de quien cree que ha tocado el cielo con las manos”.

Por su parte, el presidente Petro volvió a referirse en la red X a los resultados. Antes de que comenzara la jornada electoral, había informado que esperaría el escrutinio final para reconocer al ganador. Pero este lunes, añadió que, incluso si en esa instancia triunfara De la Espriella, “el resultado final sería todavía más endeble y solo habría un triunfo basado exclusivamente en el voto comprado, evidente en el día electoral, y en el voto constreñido a trabajadores que votaron contra sí mismos”. En ese sentido, dijo que “son más de 400 empresas las denunciadas”.

Petro se refirió, como en la primera vuelta y en la antesala del balotaje, al software donde se cargan los datos de la votación. “Voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”, expresó el mandatario.

En esa línea, aseguró que, “como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota pírrica del progresismo a cambio de la soberanía nacional”.

Ese nuevo posteo en X respondía a las declaraciones que hizo el procurador general, Gregorio Eljach, en rueda de prensa. “Yo vengo oyendo esas palabras y esas expresiones desde hace un año”, afirmó el procurador, refiriéndose a las acusaciones de un posible fraude. Sin embargo, “en ninguna de las elecciones que han sucedido aquí en Colombia en el último calendario electoral se ha probado o demostrado que esto ha ocurrido con fuerza de prueba judicial”, aclaró.

Fuera de fronteras, el triunfo del ultraderechista en el preconteo fue saludado por la derecha regional y mundial.

Luego de recibir la felicitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, y del equipo de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, De la Espriella también recibió saludos de los presidentes de derecha de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa. En tanto, los mandatarios progresistas de América Latina, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum y el uruguayo Yamandú Orsi esperan el escrutinio final para manifestarse.

Lejos de la región, De la Espriella también se ganó la congratulación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien elogió durante toda su campaña. “Espero trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando”, expresó Netanyahu.

A propósito de la injerencia de gobiernos extranjeros, Petro invitó a Trump “formalmente”, mediante sus redes sociales, a dialogar. Argumentó que la conversación es necesaria “porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca”.