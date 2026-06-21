En un apretadísimo balotaje en Colombia, De la Espriella se impuso en el preconteo sobre Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados, en los que el ganador superó a su adversario por el 1% de los votos.

Tras la sorpresa en la primera vuelta, en la que, contradiciendo a las encuestas, finalizó primero por encima del izquierdista Iván Cepeda, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en las elecciones celebradas este domingo en Colombia.

Con casi el 100% de los votos contabilizados en primera instancia de acuerdo con las autoridades electorales, De la Espriella sumaba el 49,7% de los apoyos, 12.957.471 votos, contra el 48,7% de Cepeda, que tuvo 12.707.570 adhesiones, una diferencia que no llega a los 250.000 votos.

Es por eso que habrá que esperar al final del escrutinio para determinar a un ganador, de acuerdo con lo que informan medios colombianos. No obstante, ejemplos anteriores, tanto de la primera vuelta como de la elección presidencial de 2022, indican que la diferencia entre el conteo inicial y el que emerge del escrutinio final suele ser muy similar, por lo que todo apunta a que De la Espriella asumirá el gobierno el 7 de agosto.

En su primera reacción tras conocer el resultado que lo favoreció, el ultraderechista De la Espriella habló en un video acompañado por su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, e informó que lo habían felicitado el presidente estadounidense, Donald Trump, y autoridades del gobierno italiano que encabeza Giorgia Meloni.

“Acabo de hablar con el presidente Trump y ha manifestado su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria”, contó el candidato, abogado penalista y empresario de 47 años, y agregó que también lo habían saludado “el jefe de gabinete de la presidenta de Italia y otros líderes del mundo”.

“Estamos agradecidos con Dios por este milagro que ha obrado en medio de tanta situación compleja, el voto fusil, la compra de votos, la campaña que ha hecho el presidente de la República, los funcionarios repartiendo contratos. A pesar de todo eso, pudimos derrotar al régimen y eso solo es posible con el favor de Dios”, agregó quien se presume que será el sucesor de Gustavo Petro.

Posteriormente, el propio Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo, pero enfatizó que el ganador de las elecciones se conocerá recién después del escrutinio.

“Colombianos y colombianas que con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia, hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, dijo Cepeda desde el Royal Center de Bogotá, según informó el diario local El Espectador. El candidato, que logró el 48% de los votos, agregó que “el preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante”.

En la misma línea, en una publicación en su cuenta de X, Petro defendió la idea de que hay que esperar el escrutinio para conocer al ganador.

“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es de 49,3% por Abelardo y de 49% por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”, expresó el mandatario.

El preconteo es el conteo rápido no oficial de los votos que se hace una vez que cierran los circuitos de votación, a los efectos de informar resultados preliminares. El portal La Silla Vacía informó que este proceso está a cargo de los jurados de cada mesa, ciudadanos seleccionados al azar de entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas.

El escrutinio es el conteo oficial y detallado que se hace posteriormente, en el que intervienen comisiones de orden zonal, municipal, departamental y, finalmente, la comisión escrutadora nacional.