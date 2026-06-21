El gobierno boliviano de Rodrigo Paz decretó el estado de excepción tras llegar a un acuerdo con la COB

La principal organización campesina, la Federación Túpac Katari, no dialogó con el Ejecutivo, pero determinó un cuarto intermedio en las protestas que se extendieron por más de 50 días.

Este domingo, fuerzas de seguridad, policías y militares bolivianos prosiguieron con las tareas de despejar las rutas y caminos que fueron cortados por entidades que protestaban contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, luego de que en la madrugada del sábado el mandatario decretara el estado de excepción.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la resistencia de las comunidades que soportaron los bloqueos en las carreteras de La Paz y Oruro. Durante cerca de 50 días, los pobladores enfrentaron restricciones en la circulación, dificultades de traslado, desabastecimiento y diversas limitaciones que afectaron su vida cotidiana.

“La victoria de esto es de la gente que realmente ha soportado estar sin trabajo, estar sin circulación, estar con sus derechos impedidos de hacer una vida normal”, manifestó el ministro en declaraciones consignadas por el diario cruceño El Deber. La decisión del presidente de dictar finalmente el estado de excepción se dio luego de que el viernes llegara a un acuerdo en las negociaciones que el gobierno mantuvo con la Central Obrera Boliviana (COB), la organización sindical más importante del país.

El sábado comenzaron las tareas del despeje de las rutas y ya entrada la madrugada del domingo la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por una amplia mayoría el estado de excepción decretado por Paz.

De acuerdo con lo que informó la cadena radial Erbol, la aprobación se dio a pesar de que el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea, Edmand Lara, se había pronunciado en contra del estado de excepción. Una particularidad de la sesión fue que Lara no estuvo presente para la mayoría del debate y la votación debido a que sufrió una descompensación y fue llevado a un centro médico, según informó el presidente del Senado, Diego Ávila.

El decreto avalado por el Legislativo declara estado de excepción por conmoción interna por el plazo de 90 días. Dispone que se prohíben los bloqueos de carreteras y la portación de armas, entre otras medidas restrictivas.

Pero pese a que la COB accedió a negociar y llegó a un acuerdo parcial con el Ejecutivo, la otra gran entidad social que estaba liderando las protestas, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, determinó declarar un cuarto intermedio en sus movilizaciones y bloqueos, en medio del nuevo escenario político.

La decisión fue asumida por la dirigencia de la organización tras una evaluación de la coyuntura y de las medidas adoptadas en los últimos días. Con esta determinación, los sectores afiliados a la organización campesina suspenden temporalmente las acciones de presión que mantenían en distintas carreteras del departamento paceño.

No obstante, los dirigentes aclararon que la medida no implica una renuncia a sus demandas ni el abandono definitivo de las movilizaciones. Por el contrario, señalaron que permanecerán en estado de emergencia y atentos a la evolución de los acontecimientos políticos y sociales del país, de acuerdo con lo que informó el diario paceño La Razón.