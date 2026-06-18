El presidente cubano Díaz-Canel presentó reformas para liberalizar la economía: “Si no hay riqueza no hay nada que distribuir”

Las medidas abarcan cambios al modelo de economía planificada en un contexto de bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos, y deberán ser aprobadas por el poder legislativo de la isla.

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó el miércoles un paquete de medidas que buscan reformar la economía de la nación caribeña, en un contexto de bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Según informó el diario Granma, órgano oficial del gobierno cubano, el paquete consiste en 176 medidas distribuidas en 23 ejes, y contempla, entre otros, cambios al modelo de economía planificada, la modernización del sistema bancario, así como modificaciones a las normas de inversión y la dolarización parcial de la economía cubana. La iniciativa ahora deberá ser ratificada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla, que se reúne el jueves de forma extraordinaria para su rápido tratamiento.

Durante su discurso ante el pleno del Comité Central del PCC, que publicó el citado medio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cargó contra “las corrientes neofascistas” y “el genocidio silencioso” que provoca el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos sobre la isla, el cual se lamentó que genera “daños inconmensurables y terribles limitaciones” en el pueblo cubano.

Díaz-Canel alegó que las transformaciones propuestas obedecen a “la defensa del socialismo”, de manera de “apoyar y ampliar la justicia social para crear riqueza económica y distribuirla con equidad”. “Si no hay riqueza no hay nada que distribuir, estaríamos hablando de una justicia social en abstracto”, argumentó.

“No vamos a negar los problemas, no vamos a defender la burocracia, no vamos a cerrarle la puerta al talento, no vamos a abandonar a los vulnerables y no vamos a permitir jamás que el sufrimiento de este pueblo causado por el perverso bloqueo imperialista se use contra la soberanía de la patria”, aseveró sobre el final de su discurso.

Asimismo, y durante la sesión en la que se aprobó el proyecto, el integrante del Buró Político del PCC y primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, explicó que las propuestas se complementan con el plan económico y social que impulsa el gobierno cubano. En la sesión, que consignó el Canal Cubano de Noticias, el mandatario expresó que los cambios proyectados “no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado”, aunque reconoció que sí “conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumento de asignación eficiente de los recursos”.

“Estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”, aseguró el primer ministro cubano, que dijo que la nación caribeña “se encuentra en el período histórico de la construcción del socialismo y las ideas de Fidel y de Raúl [Castro]”.

“Hoy más que nunca también tiene vigencia lo que expresaron nuestros comandantes en jefe el 1º de mayo del año 2000: cambiar todo lo que deba ser cambiado; al igual que hoy más que nunca tenemos no solo que reafirmar lo que las historias nos han demostrado, y es que, si se pudo, sí se puede y siempre se podrá”, concluyó.