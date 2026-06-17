En el último día del G7, Trump dijo que si Irán no se comporta volverán a “lanzarles bombas directamente en la cabeza”

Jamieson Greer, Howard Lutnick, Donald Trump, Marco Rubio y Scott Bessent, durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7, en Francia, el 17 de junio

Los combates entre Israel y Hezbolá prosiguen en Líbano, mientras que los líderes internacionales emitieron una declaración conjunta abogando por un “alto el fuego inmediato y contundente”.

El miércoles se cerró la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Bains, situada sobre el lago Lemán y muy cerca de la frontera con Suiza.

El último día abrió con una reunión de trabajo para “reactivar un crecimiento económico equilibrado”. El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó tarde y, con sus homólogos ya ubicados alrededor de la mesa, ironizó sobre su papel en el encuentro de líderes internacionales. “Soy el jefe”, aseveró pese a no ser el anfitrión de la instancia tras una semana marcada por las negociaciones entre su país e Irán para alcanzar un acuerdo que detenga la guerra.

Se prevé que lo ratifiquen el viernes en el complejo turístico suizo de Bürgenstock, muy cerca de la ciudad de Lucerna. Fragmentariamente, se conocen algunos aspectos del memorando de entendimiento, como que implica reabrir el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante el sitio naval a los puertos al sur de Irán.

El miércoles, durante una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, Trump dijo que la propuesta es un “muro para las armas nucleares” y adelantó que los líderes iraníes “quieren firmar” para “volver a la normalidad”. Sin embargo, algunas horas antes –en una bilateral con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi– el líder estadounidense dijo que el pacto con los iraníes todavía “no es definitivo” y amenazó al país persa con que “si no se comportan” volverán a “lanzarles bombas directamente en la cabeza”.

Continúan los conflictos en Líbano

Simultáneamente, el conflicto entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la milicia libanesa chiita de Hezbolá, apoyada por Irán, continúa en curso mayoritariamente en territorio libanés. El miércoles, Israel aseguró en redes sociales que drones explosivos de la milicia detonaron “cerca de soldados de las FDI en el sur de Líbano”, hiriendo a cinco funcionarios en total luego de dos ataques con pocos minutos de diferencia.

A su vez, Al Jazeera informó que los ataques aéreos israelíes en ciudades del sur libanés continúan a pesar del acuerdo, aunque se han reducido respecto a semanas anteriores. Consignaron que drones de Israel llevaron a cabo tres ataques en Tiro y otro en el distrito de Bint Jbeil en Nabatiye. Asimismo, el medio listó ataques por la mañana en las afueras de Kfar Tebnit, también en Nabatieh; incursiones contra la ciudad de Nabatieh al-Fawqa y bombardeos en la colina de Ali al-Taher.

En ese contexto, en el cierre del G7, el presidente francés Emmanuel Macron destacó el “apoyo unánime a un alto el fuego inmediato” que suscribieron los líderes del G7. Swissinfo agregó que Macron recibirá el jueves en París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para “consolidar” el apoyo del G7 a la recuperación de su plena soberanía y a la exigencia a Israel para que ponga fin a su ofensiva.

En su declaración conjunta “sobre cuestiones geopolíticas”, los líderes expresaron su apoyo, a través de un “alto el fuego inmediato y contundente”, a los esfuerzos de los jerarcas libaneses para conseguir el desarme de Hezbolá y “proteger la integridad territorial y la soberanía de Líbano con las garantías de seguridad internacionales adecuadas”.

También aseguraron que en el territorio palestino de la Franja de Gaza acelerarán los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción, además de extender un llamado para que cese la violencia en Cisjordania. Respecto a Irán, celebraron el anuncio de acuerdo y la “oportunidad histórica” para impedir que adquiera armas nucleares, además de reafirmar que “el derecho de paso en tránsito sin restricciones ni peajes es la base del comercio internacional”.

“Apoyamos firmemente un acuerdo diplomático integral y sólido que dé seguimiento al Memorando de Entendimiento alcanzado por el presidente Trump, el cual pueda traer paz y seguridad para todos en la región. Subrayamos la necesidad de negociar con este fin para abordar las amenazas que representa Irán en la región y más allá, y garantizar que jamás obtenga un arma nuclear”, consignaron.

En la cumbre del G7 también estuvo sobre la mesa la guerra entre Rusia y Ucrania, en marcha desde febrero de 2022. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, escribió en redes sociales que la cumbre “arrojó resultados importantes” para su país, entre ellos un acuerdo para “fortalecer aún más la defensa aérea ucraniana”, al tiempo que “se tomarán nuevas medidas para presionar a Rusia”.

En una declaración conjunta que emitieron hoy, los jerarcas internacionales ratificaron su “apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial”. Detallaron que lo acordado implica “aumentar el suministro de capacidades de defensa aérea, sistemas e interceptores adicionales y capacidades de largo alcance”, además de considerar “la posibilidad de extender a Ucrania el beneficio de las licencias para permitir un aumento en su producción militar”.

También se comprometieron a reforzar las sanciones a Moscú, incluso las impuestas al sector petrolero y gasífero: “Consideramos que este es el momento oportuno para adoptar medidas adicionales, dado que el presidente Trump ha alcanzado un acuerdo que respaldamos para la reapertura del estrecho de Ormuz”.