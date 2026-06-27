Renunció Manuel Adorni, jefe de gabinete del gobierno de Milei

Manuel Adorni en la ceremonia de jura de los legisladores en el Congreso Nacional. (Archivo, diciembre de 2025)

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, afirmó el exvocero presidencial, quien es señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

Finalmente, Manuel Adorni presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno argentino, después de varias semanas de estar en el centro de la polémica por acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra. “Aquí termino Presidente. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Permítame insistir: de usted y sus ideas depende el futuro de la Argentina”, escribió Adorni en una carta dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, que hizo pública en la tarde de este sábado.

En la misiva, Adorni cuestionó los “interminables ataques mediáticos” que, a su entender, debió soportar en el último tiempo tanto él como su familia. “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, afirmó.

Los señalamientos contra Adorni, quien al principio del gobierno de Milei se desempeñó como vocero presidencial, incluyen cuestionamientos al origen de su patrimonio, reflejado en compras de inmuebles, reformas de propiedades y viajes.

El ahora exintegrante del gobierno libertario rechazó “las mentiras que se han dicho” sobre su situación patrimonial, desde los “viajes que nunca existieron” y los “contratos inexistentes”, hasta “sociedades en Uruguay” y “cirugías estéticas de miles de dólares”. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, manifestó.

“Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, expresó Adorni en la carta.