Flávio Bolsonaro le dijo al gobierno de Trump que el aumento de los aranceles a Brasil favorecerá a Lula

El mandatario reaccionó calificando nuevamente a su adversario electoral y a su familia como “traidores de la patria”

El senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro presentó un escrito formal ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en el que insta a la administración de Donald Trump a no imponer un arancel elevado del 25% a determinadas exportaciones brasileñas.

En el documento el aspirante a la presidencia argumenta que la medida tendría un efecto contrario al que busca la Casa Blanca: en lugar de presionar al gobierno que encabeza Luiz Inácio Lula da Silva, lo fortalecería políticamente en pleno año electoral.

De acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital, Flávio Bolsonaro le pidió a la oficina estadounidense que suspenda la imposición de aranceles e inicie un proceso de negociación entre ambos países y que, en todo caso, la decisión debería ser postergada hasta después de las elecciones presidenciales de octubre.

El pedido de Bolsonaro al gobierno estadounidense motivó una dura reacción de Lula, que, al igual que había hecho en ocasiones anteriores, acusó a su adversario electoral y a su familia de actuar como “traidores de la patria”.

“Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su subordinación a intereses extranjeros, pretenda someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos, tal como se evidencia en el documento enviado hoy al gobierno estadounidense por uno de sus miembros”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Este nuevo episodio del enfrentamiento entre Lula y Flávio ocurre en el contexto de una recomendación de imponer un arancel elevado del 25% a las importaciones brasileñas. La USTR fijó una audiencia pública para los días 6 y 7 de julio, en la que representantes de empresas, asociaciones y la sociedad civil podrán exponer sus argumentos.

En su declaración de este jueves, Lula afirmó además que los aranceles estadounidenses dirigidos a los productores brasileños fueron provocados por la familia Bolsonaro, que había abogado públicamente por aumentos arancelarios.

“Lo más absurdo es saber que la causa raíz de todo esto fue la propia familia Bolsonaro, que defendió públicamente incrementos arancelarios contra los productos brasileños”, agregó el líder del Partido de los Trabajadores.

“Por si fuera poco, quieren entregar el Pix a intereses extranjeros. No lo lograrán. El Pix es un logro brasileño y no renunciaremos a él. Nuestra patria no está en venta. Nuestra soberanía es innegociable. Brasil pertenece a los brasileños”, agregó Lula.

Esta última afirmación del mandatario hacía referencia a que Flávio Bolsonaro, en el documento que presentó a Washington, propuso reducir la carga regulatoria y fiscal de las tarjetas de crédito, un mercado dominado por dos empresas estadounidenses, Visa y Mastercard. El supuesto perjuicio causado a estas compañías por el uso de Pix fue uno de los argumentos que sustentaron la investigación de la USTR sobre Brasil.

“Los instrumentos de pago privados soportan actualmente una carga regulatoria y fiscal que sofoca la competencia en lugar de fomentarla”, expresó Bolsonaro en el texto, de acuerdo con lo que consignó Jornal do Brasil.

“Reducir esta carga [...] ampliaría las opciones de los consumidores, reduciría el costo de las transacciones voluntarias y apoyaría el crecimiento económico”, argumentó el candidato ultraderechista.