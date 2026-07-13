La Unión Europea junto a otros países aportarán 1.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza

Escombros de edificios destruidos tras un ataque israelí contra una zona industrial de Gaza, el 12 de julio.

La Comisión Europea “alcanzó un acuerdo con las autoridades israelíes” sobre dos importantes proyectos de gestión de residuos y agua; a la reunión en Bruselas asistió el primer ministro de la Autoridad Palestina.

La Comisión Europea y más de una docena de países lanzaron este lunes una iniciativa para destinar aproximadamente 1.000 millones de dólares a proyectos de ayuda destinados a la recuperación de la Franja de Gaza.

La mayor parte del territorio costero palestino sigue en ruinas más de dos años y medio después de que el conflicto se desencadenara por el ataque perpetrado en octubre de 2023 contra Israel por Hamas y otras facciones palestinas. Desde octubre del año pasado rige un frágil alto el fuego, únicamente nominal, ya que desde ese momento cerca de 1.000 personas murieron por ataques del Ejército israelí.

Estimaciones de las Naciones Unidas indican que el costo de las obras de reconstrucción en Gaza rondará en total los 70.000 millones de dólares.

La “Iniciativa Equipo Gaza” presentada durante una reunión de donantes este lunes en Bruselas, la capital de Bélgica, apoyará proyectos como la restauración de los servicios de agua y saneamiento, la retirada de escombros y el restablecimiento de los sistemas sanitarios, según informó la Comisión Europea en un comunicado consignado por la agencia Reuters.

En la iniciativa participan, además de la Comisión Europea, España, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia, los Países Bajos, Francia, Japón, Suiza, Suecia y Bélgica, así como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. También se espera que se unan a la iniciativa Australia y Canadá.

“Nuestro objetivo es claro: ayudar a construir esperanza, resiliencia y un futuro mejor para el pueblo palestino”, declaró la diplomática croata Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo.

Durante una reciente visita a Israel, Suica “alcanzó un acuerdo con las autoridades israelíes sobre los próximos pasos para la implementación de dos proyectos importantes en las áreas de gestión de residuos y agua en Gaza”, informaron desde la Comisión Europea.

La comisaria afirmó que los donantes “desean comenzar con la llamada recuperación temprana, y es muy importante demostrar que estamos dispuestos a hacerlo. Pero para eso necesitamos el desarme de Hamas para poder iniciar una recuperación adecuada”, agregó.

La Comisión Europea no detalló la contribución que aportará cada socio a la nueva iniciativa.

Los bombardeos aéreos y terrestres de Israel sobre la Franja de Gaza provocaron el desplazamiento de casi toda la población, de dos millones de habitantes. La mayoría vive ahora en carpas o en edificios dañados dentro de una franja costera de territorio muy reducida y gobernada por Hamás.

Las tropas israelíes controlan aproximadamente el 70% del territorio gazatí y patrullan lo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describe como una zona de seguridad para disuadir los ataques de Hamas. Netanyahu dijo en más de una ocasión que las fuerzas de su país no se retirarán del territorio.

Las Naciones Unidas estiman que la reconstrucción de la Franja de Gaza llevará años y requerirá decenas de miles de millones de dólares, ya que los materiales de construcción y los equipos para la remoción de escombros siguen escaseando.

Representantes de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, creada para ayudar a preparar la Gaza de la posguerra, también asistieron a la reunión de este lunes en Bruselas.

Suica afirmó que esto debería ayudar a “garantizar la coordinación y la complementariedad de nuestras acciones” en los esfuerzos por reconstruir el territorio.

La reunión en la capital belga también contó con la presencia del primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, quien fue acompañado por el ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Estephan Salameh.

La Unión Europea es el mayor donante internacional para los palestinos. La entidad informó que donó cerca de 30.000 millones de euros en ayuda a los palestinos desde 1994 y reiteró su apoyo a una solución negociada de dos Estados.