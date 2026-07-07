Marine Le Pen anunció que será candidata a la presidencia de Francia en 2027 pese a recibir una condena por malversación de fondos

Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional, el principal partido de la ultraderecha francesa, vio ratificada este martes por el Tribunal de Apelación de París su condena por malversación de fondos europeos.

Según concluyó la Justicia, años atrás Le Pen y su partido malversaron cerca de tres millones de euros que el Parlamento Europeo les había asignado para el pago de asistentes parlamentarios. Esos recursos fueron utilizados para pagarles a funcionarios de la Agrupación Nacional que cumplían tareas para el partido.

El Parlamento Europeo denunció sus sospechas de irregularidades ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en 2015, cuando la organización política de Le Pen todavía se llamaba Frente Nacional. También la Fiscalía de París comenzó a investigar el caso.

Cuando la oficina emitió su informe, en 2016, el Parlamento Europeo le reclamó a Le Pen que devolviera 340.000 euros, algo que la dirigente hizo más tarde, en 2023.

Por su parte, la Justicia francesa decidió en 2022 enjuiciar a Le Pen y a otros 25 integrantes de Agrupación Nacional, entre ellos el padre de la dirigente, el líder histórico de la extrema derecha francesa Jean-Marie Le Pen, fallecido en 2025.

Ese año el Tribunal Correccional de París consideró probado que se creó un “sistema” para desviar fondos europeos y emitió una condena que dejaba a Le Pen impedida de postularse a la presidencia en las elecciones de 2027. Incluía cuatro años de prisión, dos de ellos de cumplimiento efectivo, con posibilidad de reclusión domiciliaria con tobillera electrónica, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 100.000 euros.

Esto cambió este martes, cuando el Tribunal de Apelación de París emitió un fallo en segunda instancia y le redujo la pena. Sentenció a Le Pen a 45 meses de inhabilitación, que quedarían en 15 si no había reincidencia, y que la dirigente ya cumplió, porque comenzaron a regir en marzo del año pasado, señaló el diario Libération. Esto le permite postularse en la próximas presidenciales.

La multa se mantiene y la pena de prisión se redujo a tres años, de los cuales deberá cumplir uno en régimen de arresto domiciliario con tobillera, algo que Le Pen intentará recurrir para poder hacer campaña electoral, según anunció al canal TF1.

Durante esa entrevista, después de conocer la nueva sentencia, Le Pen anunció su voluntad de postularse a la presidencia: “Ya no hay un escenario en el cual yo no me pueda presentar”, manifestó en un momento en que su partido aparece como el favorito en las encuestas. En su intervención en TF1 ya comenzó su campaña.

Después de declararse inocente, habló de Francia y del “síndrome de Gulliver”. Según citó Liberatión, Le Pen afirmó: “El país es un gigante sujeto al suelo por millones de hilos diminutos, que representan todas las decisiones perjudiciales tomadas por quienes han ostentado el poder durante los últimos 30 años, aproximadamente. Vamos a cortar esos hilos diminutos para liberar al gigante que es Francia. Está claro que, ya sea en educación, salud, protección de la infancia, inseguridad o desindustrialización, nada funciona ya como debería en nuestro país. Estoy aquí para decir que esto no es inevitable; se pueden tomar decisiones diferentes para encarrilar de nuevo la situación”.

La dirigente también anunció que si gana las elecciones, su primer ministro será el presidente de su partido, Jordan Bardella, su heredero político, de 30 años. Le Pen habló de ambos como un “dúo” con “convicciones compartidas”, acostumbrado a trabajar junto, y afirmó que “esta alianza es una fórmula ganadora”. Celebró que “el tribunal haya otorgado al pueblo francés la libertad de votar”.

De visita en Damasco, Siria, el presidente francés Emmanuel Macron fue consultado sobre la sentencia y dijo que “lo que es saludable para la democracia es que el presidente de la República no comente las decisiones judiciales”.

Desde otros sectores políticos sí se escucharon opiniones. Tanto el titular del Partido Socialista, Olivier Faure, como su par del Partido Comunista, Fabien Roussel, manifestaron que, después de haber recibido una condena como esta, Le Pen no debería postularse a la presidencia. A su vez, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, dijo que es indistinto quien sea el candidato de la Agrupación Nacional y que el objetivo es vencerlo.