Venezuela rechazó una propuesta de De la Espriella de que Colombia lidere las tareas de reconstrucción tras los terremotos

Desde Caracas, el canciller dijo que su gobierno ve “con extrañeza” que el futuro mandatario colombiano quiera “atribuirse amplias competencias” en tareas que corresponden “exclusivamente al Estado venezolano”

El gobierno de Venezuela rechazó la propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de liderar la reconstrucción del país tras el terremoto del 24 de junio.

La semana pasada, durante una visita a la ciudad de Cúcuta, situada en la frontera con Venezuela, De la Espriella propuso que “la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia”.

Según informó el portal colombiano La Silla Vacía, el ultraderechista De la Espriella ordenó a quien designó como ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, revisar el estado del cuerpo de ingenieros militares para hacer el trabajo y encargó iniciar gestiones con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela, “ofreciendo una estrategia clara” para reconstruir el país vecino.

Pero la respuesta desde Caracas no demoró en llegar. El canciller Yván Gil expresó en un comunicado que el gobierno que él integra observa “con extrañeza” que De la Espriella pretenda “atribuirse amplias competencias” en unas labores que, sostiene, corresponden “exclusivamente al Estado venezolano”.

El comunicado agrega que Venezuela agradece las expresiones de solidaridad y que, de ser necesario, establecerá alianzas con empresas públicas y privadas internacionales, pero deja “muy claro” que “a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia”.

La tragedia que sigue

Hasta el momento, de acuerdo con las cifras oficiales brindadas por el gobierno venezolano, 4.333 personas murieron como consecuencia del terremoto y la cifra de heridos ronda los 17.000.

Pero las autoridades no dieron una cifra actualizada de desaparecidos tras el doble sismo, que plataformas independientes sitúan en casi 30.000, mientras que la ONU entregó una estimación de 50.000.

“Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad”, expresó hablando sobre este tema el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta del país. Además, también atajó las críticas de que el proceso de retiro de los escombros está siendo lento, argumentando que precisamente debe ser de esa manera porque el gobierno confía en que pueda haber gente con vida sepultada.

Sobre la reconstrucción de las miles de infraestructuras dañadas por los terremotos en varios estados del país, pero sobre todo en La Guaira y Caracas, la mandataria Delcy Rodríguez reiteró que habrá recursos, aunque sin precisar el alcance.

En los últimos días, Rodríguez hizo un llamado a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de viviendas, y aseguró que ya trabajan en la ubicación de terrenos para construir nuevas casas y “ciudades antisísmicas”, de acuerdo con lo que informó la CNN.

Caracas abrió conversaciones con Washington para abrir una nueva línea de cooperación para reconstruir la infraestructura perdida y también Brasil mostró su apoyo con la reconstrucción.

Paralelamente, el jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, dijo que la ONU necesita 296 millones de dólares adicionales para ampliar la respuesta humanitaria en Venezuela y poder asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses.

Durante una visita que hizo a Caracas la semana pasada, Fletcher dijo que el sistema de la ONU prepara un plan de respuesta humanitaria basado en evaluaciones realizadas junto con el gobierno venezolano, para cubrir las necesidades más urgentes en alojamiento, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, protección, educación y recuperación temprana.

La petición se produce cuando la emergencia entra en una nueva fase. Tras los primeros días centrados en la búsqueda y rescate, las necesidades se desplazan ahora hacia la atención de las personas que perdieron sus viviendas, la protección de las familias damnificadas, el apoyo a los servicios básicos y el inicio de la recuperación.