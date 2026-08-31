Bernardo Arévalo: “El sentido de un gobierno democrático tiene que ser medido en los resultados concretos que otorga”

El presidente de Guatemala sostuvo que su gobierno fue capaz de “avanzar de manera significativa” en sus compromisos, con consecuencias positivas en lo que respecta al combate a la pobreza, la corrupción y el crimen organizado.

“Tenemos una serie de alcances significativos y concretos que podemos citar”, aseveró el mandatario en entrevista con Paren el mundo, de la diaria Radio. Arévalo puntualizó que su gobierno creó una Comisión Nacional contra la Corrupción que ya instaló más de 50 denuncias y está “en mejores condiciones para perseguir”, ya que dos meses atrás se logró “hacer el cambio” en la Fiscalía General, que denunció que “estaba en manos” de una “red de actores políticos corruptos”.

El presidente de Guatemala cargó particularmente contra la exfiscal general Consuelo Porras y dijo que administraba al organismo “para servir a redes de corrupción, de narcotráfico [y] de narcopolítica”, y catalogó el hecho de que su gobierno haya logrado reemplazarla como “un parteaguas”.

Más allá de los esfuerzos para lograr “la recuperación de las instituciones”, el mandatario acotó que su administración trabaja en “la generación de resultados concretos para la población en inversión pública”, ya que “al final, el sentido de un gobierno democrático tiene que ser medido en los resultados concretos que otorga a la población”.

En ese sentido, y consultado sobre qué hace su gobierno para atacar los índices de desnutrición crónica infantil, uno de los problemas que aquejan al país centroamericano, Arévalo mencionó una iniciativa interinstitucional denominada Mano a Mano, que está abocada a los municipios más postergados –que estimó en 125, un tercio del total–, y que “va a atacar la pobreza invirtiendo en esas comunidades, generando condiciones para que [...] puedan salir adelante con su propio esfuerzo [y] con sus propios métodos”.

El mandatario también se refirió a un programa que busca eliminar las viviendas con pisos de tierra, el cual tildó de “muy significativo” y dijo que logró que cerca de 100.000 hogares tengan piso de cemento. Esto, sostuvo, “tiene un efecto crítico” en la desnutrición, “porque el piso de tierra en el que vive la mayoría de la población empobrecida en el área rural del país” no solo es “un problema de condiciones de vida”, sino también vector de enfermedades infantiles.

Arévalo se refirió a un informe independiente conformado por la Universidad del Valle de Guatemala que indica que la implementación del programa Mano a Mano llevó a una reducción de 5% del índice de pobreza, así como “mejoras sustanciales en los temas de malnutrición”.

“Estamos haciendo intervenciones que si los próximos gobiernos sostienen, podríamos llegar a contar con un país en el que ninguna familia esté obligada a vivir en piso de tierra, en donde la acción del Estado ha logrado generar condiciones para que estas comunidades vayan, efectivamente, abandonando la pobreza e integrándose a la economía para el desarrollo”, destacó.

Las “convergencias” con Estados Unidos en seguridad y la Constitución como “límite” de la soberanía

Consultado por la relación de su país con la administración estadounidense que encabeza Donald Trump, el presidente de Guatemala identificó convergencias entre los objetivos que pretende su gobierno y el de Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado y el narcotráfico. Dijo que esto resulta necesario ya que “la presencia de estas organizaciones y su penetración en el escenario nacional” son “una de las causas fundamentales” de la “coordinación corrupta” dentro del Estado guatemalteco hace 15 años.

Sobre el vínculo económico con Washington, Arévalo celebró el hecho de que su gobierno llevó adelante una “negociación proactiva” que derivó en un acuerdo comercial según el cual al 73% de los productos de exportación guatemalteco no se les impone una tasa arancelaria, al tiempo que el resto paga una tasa mínima de 10%. “Hemos sido muy prácticos, hemos ido a una discusión sobre hechos concretos, y pues hemos logrado el arreglo que nos conviene”, destacó.