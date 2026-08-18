Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia, donde se investiga un ataque a tiros contra su expareja

El asesor de Milei y Bolsonaro, y fundador de La Derecha Diario, se disponía a viajar a Buenos Aires cuando lo arrestaron en el aeropuerto.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Oviedo, informó que el asesor político Fernando Cerimedo fue detenido por las autoridades para investigar si tuvo alguna participación en el ataque armado que sufrió la activista y abogada Nadia Beller en la ciudad de Santa Cruz.

Beller, a quien se identifica en la prensa como expareja de Cerimedo, fue atacada a tiros el lunes por desconocidos en la puerta de un hotel. Según las cámaras de seguridad del lugar, dos hombres se acercaron haciéndose pasar por deliveries. Uno le disparó varias veces a la activista y el otro le robó algunas de sus cosas. Intentaron escapar en una moto, pero como no funcionó robaron la de otra persona que se encontraba cerca.

Beller, que militó a favor de Evo Morales y después se pasó al bando opuesto al del expresidente de Bolivia, tuvo una relación afectiva con Cerimedo, que fue fundador del medio ultraderechista La Derecha Diario, además de asesor del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y del actual presidente de Argentina, Javier Milei. La prensa de Bolivia informó que actualmente Cerimedo asesoraba al presidente de ese país, Rodrigo Paz.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo Oviedo, cuyo cargo equivale al de un ministro de Interior. Agregó que él mismo dio la orden a la Policía de actuar contra Cerimedo. “Desde que se tomó conocimiento del hecho y la presunta participación del señor Fernando Cerimedo en el mismo, personalmente di la instrucción al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz para que actuara de manera inmediata, como corresponde en este tipo de casos”, dijo, según citó el portal Erbol.

Otro jerarca boliviano, el comandandante departamental de la Policía, David Gómez, dijo que las autoridades supieron que Cerimedo y Beller tuvieron “en días pasados un problema de carácter sentimental”, y por eso, en el marco de la investigación del ataque, se dispuso un operativo en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, donde Cerimedo fue arrestado.