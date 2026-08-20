“La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, dijo Milei sobre su modelo económico

Ante un auditorio de empresarios, el mandatario también relativizó el cierre de empresas, la caída del consumo y cuestionó a quienes afirman que subió el desempleo.

En el marco de un evento realizado en el hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires, en el cierre de una nueva edición del Consejo de las Américas, un foro empresarial, el presidente argentino Javier Milei dio un discurso de más de una hora, en el que defendió la gestión económica de su gobierno, los logros que consiguió y reclamó apoyo para poder continuar sus políticas en un próximo mandato.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, aseguró el jefe de Estado, quien inmediatamente después destacó que “la inflación bajó un 85%” y que “la mayorista arrancó con cero siendo 0,8%”.

“Cuando yo me presentaba en los debates decía que era economista y que soy especialista en crecimiento con y sin dinero y acabo de bajar la inflación porque sé cómo hacerlo”, remarcó.

Luego recalcó que la “economía está creciendo” y que durante su mandato lo hizo en 8,3%, con lo cual afirmó: “También sé hacer crecer la economía”. “Y si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales”, agregó Milei, de acuerdo a lo que consignó el portal Noticias Argentinas.

“El proceso de crecimiento no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos”, explicó el presidente, quien reconoció que “la foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”.

En otra parte de su discurso, Milei puso la mira, como es habitual, en el feminismo, al vincular el aborto con la baja de la natalidad. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó Milei al desarrollar su argumento sobre la importancia de la población y el mercado de trabajo para el crecimiento.

El mandatario señaló que la Argentina ya no alcanza una tasa de natalidad que permita garantizar el reemplazo generacional y atribuyó parte de ese fenómeno a lo que llamó “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre”. “También nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional”, completó, de acuerdo a lo que consignó elDiarioAR.com.

En otro arranque de furia, definió como “estupideces” las alusiones a que “la gente no llega a fin de mes”, dificultades que admiten incluso miembros del gabinete nacional y también una de sus principales aliadas en el Congreso, como la senadora Patricia Bullrich.

“Así como aparecen empresas, otras desaparecen; es natural. Se van reasignando los recursos porque van cambiando las condiciones de la economía”, destacó Milei, de acuerdo a lo que consignó La Nación.

Más adelante, les preguntó a los presentes, con tono desafiante: “¿Qué es lo que quieren ustedes con su competencia? Que desaparezcan”, expresó en tono entusiasta en defensa de la libertad de comercio.

Ante el auditorio formado principalmente por empresarios, dijo además: “Si quieren vender la misma remera que hacen los chinos cinco o diez veces más cara, digo, me parece que estamos en un problema. ¿Lo entendemos? Bien. La otra es no querer entenderlo, resistirnos y ser cada día un poquito peor o mucho peor. En principio, esa no fue mi propuesta”, sentenció.