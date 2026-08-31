Las repercusiones del caso Cerimedo llegan a Chile

El presidente chileno, José Antonio Kast, admitió que conoció al asesor político argentino, pero negó que haya trabajado para su campaña o su gobierno.

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La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia –donde se investiga su papel en el intento de asesinato de su pareja, Nadia Beller– reactivó el debate público sobre su figura en varios países de América Latina.

El asesor argentino, que trabajó en Brasil, Argentina, Bolivia y otros países, se especializa en campañas digitales con bots para instalar noticias falsas contra oponentes políticos o aumentar las reacciones a una publicación propia. Es además uno de los fundadores de La Derecha Diario, que con frecuencia propaga información falsa.

En Chile, el presidente José Antonio Kast optó por dar explicaciones públicas para despegarse de la figura de Cerimedo. Dijo que lo conoció, pero negó que haya trabajado en sus campañas electorales o asesorando a su gobierno.

Entrevistado por Radio Cooperativa, Kast fue consultado sobre declaraciones que hizo Beller acerca de que Cerimedo se jactaba de haber participado en su campaña electoral y haber contribuido a su triunfo, pero el presidente lo negó.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”. “¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado”, dijo Kast.

Ante denuncias de que Cerimedo también actuó en la campaña de la opción Rechazo a la propuesta de aprobar una nueva Constitución en Chile, Kast también marcó distancia.

“En 2020, seis años atrás, él habría –porque es tema de investigación– asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano”, dijo.

Según Radio BioBio, en 2020, la agencia de publicidad y encuestas Numen, de Cerimedo, presentó un estudio de intención de voto, muy cuestionado por su falta de transparencia metodológica, que proyectó el triunfo del Rechazo sobre el Apruebo, con una diferencia que fue 30% mayor al resultado de la votación.

Después de la detención de Cerimedo en Bolivia, las primeras repercusiones en Chile tuvieron como protagonista a Evelyn Matthei, la dirigente derechista que compitió por la presidencia en 2025 por la alianza de derecha Chile Grande y Unido.

Matthei, que por meses lideró las encuestas de intención de voto, denunció que se había lanzado una operación en su contra con bots para debilitar su candidatura e instalar que sufría Alzheimer.

Entrevistada por BioBio, la dirigente dijo que le manifestó en su momento a Kast que era objeto de una “campaña asquerosa”, y que el actual presidente le dijo varias veces, mirándola “a los ojos, que no tenía nada que ver” con esa ofensiva. “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”, agregó.

Matthei comparó su caso con el de Simón Boric, el hermano del expresidente Gabriel Boric. “Lo atacaron sin piedad por el sencillo hecho de trabajar en una empresa eléctrica. Cuando salí a decir que lo conocía y que era un hombre serio y grato, me dieron a mí también, como si fuera ‘boricista’. Lo que quiero decir es que esa campaña sigue hasta el día de hoy”, dijo.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio chileno Gonzalo Winter se refirió al caso Cerimedo en su cuenta de X. “Es imposible no pensar que las cuentas bots que llevan años atacando a la izquierda y a los adversarios de Kast tengan algún tipo de relación con el gobierno y Republicanos”, el partido de Kast, dijo.

Winter señaló también que la Secretaría de Comunicaciones de Chile tiene como director a “Felipe Costabal, quien trabajó con Cerimedo durante la campaña del Rechazo”.

Afirmó que por eso se pidió al gobierno que haga público si existieron “vínculos, contratos o algún tipo de coordinación con estas cuentas o con Cerimedo”. El legislador agregó: “Estamos hablando de criminales digitales que han tenido capacidad real de influir y ensuciar el debate público chileno”.

El legislador socialista Juan Santana pidió que se investigue si Cerimedo cometió delitos informáticos en la campaña chilena. Otro diputado, el comunista Luis Cuello, solicitó a la Contraloría General de la República que se investigue si existen vínculos entre funcionarios chilenos y cuentas de redes sociales del entorno de Cerimedo.

Según informó CNN Chile, Cuello manifestó su expectativa de que ese organismo responda si existen vínculos entre funcionarios del gobierno y la red de Cerimedo.