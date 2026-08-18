Quién es Fernando Cerimedo, el gurú de la desinformación detenido en Bolivia que asesoró a Milei y Bolsonaro

El fundador de La Derecha Diario y asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra después de que su expareja fuera baleada por dos hombres.

Fernando Cerimedo pasó en pocos años de ser un consultor prácticamente desconocido fuera de los círculos de la comunicación política argentina a convertirse en uno de los operadores digitales con mayor influencia sobre las nuevas derechas latinoamericanas. Asesoró a Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la Presidencia argentina, trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil y, más recientemente, se presentó como “asesor personal” del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Este martes, sin embargo, su nombre apareció en las páginas policiales tras ser detenido en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires, mientras la Justicia boliviana investiga su presunta participación en un ataque a balazos contra su expareja, la abogada y analista política Nadia Beller.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en las inmediaciones de un hotel ubicado en la zona del canal Isuto, en Santa Cruz. Según las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por medios locales, dos hombres llegaron en una motocicleta, vestidos como repartidores de delivery, y lanzaron una balacera sobre Beller, quien recibió tres impactos.

No obstante, la mujer sobrevivió y desde el hospital señaló directamente a Cerimedo como responsable. Según su relato, había sido convocada al lugar por una persona que supuestamente tenía información sobre una denuncia contra el expresidente Evo Morales y sostuvo que Cerimedo la había incentivado a concurrir a ese encuentro. También afirmó que, cuando fue atacada, fingió estar muerta para evitar que los agresores volvieran a dispararle.

La Policía boliviana informó que Cerimedo fue localizado en el aeropuerto ante la información de que se trasladaría desde La Paz hacia Santa Cruz para luego abandonar el país. En ese momento, las autoridades hablaban de una investigación por el posible vínculo del consultor con el ataque y de un “conflicto sentimental” previo entre ambos.

El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, informó además que Cerimedo fue acusado por tentativa de feminicidio y que permanecería detenido ante el riesgo de fuga, mientras se determina su situación procesal. La investigación todavía debe determinar qué ocurrió y quién ordenó el ataque, por lo que, por el momento, la detención no implica una condena ni demuestra por sí misma que Cerimedo haya contratado a los atacantes.

La Fiscalía boliviana trabaja con la hipótesis de que pudo haber sido el autor intelectual, mientras busca establecer qué vínculo existe entre la relación de ambos y la posterior agresión armada. También resta identificar y detener a quienes ejecutaron materialmente el ataque.

El episodio adquiere una dimensión política por el lugar que Cerimedo ocupa en Bolivia. Aunque no tiene un cargo formal en el gobierno, él mismo reconoció en mayo que es “asesor personal” de Paz y se adjudicó el mérito en la victoria del Partido Demócrata Cristiano en la última elección presidencial, aunque el presidente boliviano dijo que no era asesor, sino “profesor” de su hija. Asimismo, en el allanamiento que hizo la Policía en la residencia de Cerimedo se encontraron tarjetas de presentación bajo el título de “asesor principal del presidente de Bolivia”, de acuerdo con lo informado a la diaria Verifica por el periodista boliviano Junior Arias. El argentino era un personaje desconocido en la política andina hasta hace pocos meses, y su aparición se enmarcó en la campaña presidencial para la segunda vuelta electoral de agosto de 2025.

Desde entonces, su influencia fue motivo de cuestionamientos políticos al gobierno. Llegó a ser acusado por el propio vicepresidente, Edmand Lara, de intervenir en asuntos internos, lo que derivó en que distintos sectores reclamaran explicaciones sobre su función, su remuneración y el alcance de su participación en las decisiones del Ejecutivo.

En junio, la Central Obrera Boliviana incluyó entre sus demandas la expulsión de Cerimedo del país, mientras distintos sectores cuestionaban que un consultor extranjero tuviera acceso al entorno presidencial sin ocupar un cargo público ni estar sometido a los mecanismos habituales de rendición de cuentas.

El hombre detrás de La Derecha Diario

Cerimedo comenzó su carrera en el mundo del marketing y la publicidad. Es fundador de Numen, una estructura empresarial dedicada a la comunicación y el marketing digital, y a partir de allí fue ampliando su actividad hacia la política. Una de sus principales apuestas fue La Derecha Diario (LDD), un portal fundado en Argentina en 2019, afín a sectores de extrema derecha, y que se ha extendido a varios países de la región.

Una investigación regional coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con distintos medios y organizaciones especializadas en verificación, reconstruyó la trayectoria del consultor, figura que pasó de ser prácticamente desconocida a ocupar un lugar relevante en campañas de la ultraderecha latinoamericana.

El modelo de Cerimedo combina consultoría política, producción de contenidos y estrategias destinadas a aumentar la circulación de determinados mensajes en redes sociales, y en entrevistas públicas reconoció la utilización de cuentas destinadas a intervenir en los algoritmos.

LDD se convirtió así en una pieza importante de ese esquema. El portal difundió contenidos favorables a sectores de extrema derecha y fue especialmente activo durante las campañas de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina. La investigación documentó distintos episodios en los que el medio difundió información falsa o engañosa, algo que Cerimedo ha rechazado o minimizado, y llegó a describir las publicaciones polémicas del portal como “travesuras”.

Bolsonaro y la elección brasileña

Cerimedo trabajó para la campaña de Jair Bolsonaro en 2018 y posteriormente mantuvo vínculos con su entorno político. Su relación con Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente brasileño, fue especialmente relevante.

En octubre de 2022, durante la campaña para la reelección de Jair Bolsonaro, Eduardo viajó a Buenos Aires en una misión oficial. Allí se reunió con Cerimedo y con dirigentes de la derecha argentina, entre ellos Javier Milei. Entonces, un empleado de la estructura de Cerimedo recibió pagos de la campaña de Eduardo Bolsonaro.

El episodio que colocó definitivamente al consultor bajo la lupa brasileña ocurrió después de la segunda vuelta presidencial. El 4 de noviembre de 2022, cuando Lula da Silva ya había derrotado a Bolsonaro, Cerimedo hizo una transmisión en Youtube en la que presentó supuestos datos que pretendían demostrar irregularidades en las máquinas de votación electrónica.

El video fue visto por más de 400.000 personas y difundió afirmaciones que habían sido desmentidas por la Justicia electoral brasileña. El Tribunal Superior Electoral señaló que las máquinas utilizadas en las elecciones habían sido sometidas a procedimientos de auditoría e inspección, en contra de una de las principales afirmaciones difundidas por Cerimedo.

La transmisión no quedó restringida a internet. Sus argumentos fueron retomados por dirigentes y militantes bolsonaristas en un contexto de protestas contra la victoria de Lula, con bloqueos de rutas y campamentos frente a instalaciones militares. Las movilizaciones desembocaron, el 8 de enero de 2023, en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

Cerimedo negó haber formado parte de una conspiración y sostuvo que había difundido la información por iniciativa propia. Sin embargo, una investigación de la Policía Federal brasileña lo ubicó dentro de uno de los núcleos de una organización que, según los investigadores, produjo, difundió y amplificó desinformación sobre el sistema electoral con el objetivo de crear condiciones para impedir la asunción de Lula.

La investigación policial sostuvo que Cerimedo habría cumplido un papel específico en la “producción, difusión y amplificación” de noticias falsas destinadas a incentivar a los seguidores de Bolsonaro a permanecer movilizados frente a los cuarteles.

Un operador que cruzó fronteras

La derrota de Bolsonaro no significó el final de la carrera de Cerimedo. Por el contrario, le permitió trasladar la experiencia adquirida en Brasil a la campaña presidencial de Javier Milei.

En 2023 se convirtió en uno de los operadores más importantes del candidato de La Libertad Avanza. Se ocupó de aspectos tecnológicos de la campaña, de la estrategia digital y de la organización de la fiscalización electoral. También fue uno de los intermediarios que posibilitaron la entrevista de Milei con el periodista estadounidense Tucker Carlson, una de las piezas comunicacionales más importantes de la campaña.

Su influencia fue lo suficientemente importante como para que Milei le delegara inicialmente la coordinación de la fiscalización de las mesas electorales. Sin embargo, posteriormente fue desplazado de esa función, pero continuó vinculado al espacio libertario e hizo aportes económicos y en especie a La Libertad Avanza.

Por otra parte, el ascenso de Cerimedo dentro del universo libertario fue acompañado por una transformación de su perfil público. Pasó de ser un empresario de la comunicación digital a presentarse como un militante de la derecha y un especialista en campañas electorales.

Asimismo, las estructuras creadas alrededor de Numen y LDD tuvieron también actividad en otros procesos electorales de la región. Uno de los primeros antecedentes fue Chile, cuando Cerimedo formó parte de las estrategias de comunicación favorables al Rechazo durante el proceso constitucional iniciado tras el estallido social de 2019. En setiembre de 2020, una encuesta realizada por Numen y publicada por un medio chileno mostraba una diferencia mucho menor entre el Apruebo y el Rechazo que la registrada por el resto de las mediciones disponibles. El estudio sostenía incluso que, bajo determinados supuestos, el Rechazo podía imponerse en el plebiscito de entrada.

Durante el plebiscito de salida de 2022, que sometió a votación la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, circularon materiales anónimos que imitaban la estética institucional de la Convención y difundían afirmaciones falsas o engañosas sobre las consecuencias de aprobar el nuevo texto constitucional. La propuesta finalmente fue rechazada por 62% de los votantes.

La expansión regional de LDD también alcanzó a Uruguay durante la campaña electoral de 2024. El desembarco se produjo en las últimas semanas antes de las elecciones nacionales y estuvo acompañado por la llegada al país del empresario y comunicador español Javier García Negre, socio de Fernando Cerimedo en ese medio.

El episodio que marcó su irrupción pública ocurrió el 14 de octubre, cuando Negre abordó al entonces candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, a la salida de un acto en el club Urupan de Pando. Allí le formuló preguntas en tono acusatorio sobre sus vínculos con el kirchnerismo y la política argentina.

El empresario español había adquirido ese mismo año 50% de la empresa propietaria de LDD, mientras que el otro 50% permanecía en manos de Cerimedo. El propio Negre explicó que su intención era replicar en Uruguay el modelo de comunicación política que había desarrollado el medio en Argentina.

El desembarco no se limitó a la creación de un portal. Durante la campaña, LDD comenzó a intervenir en la conversación política uruguaya a través de sus redes sociales y de contenidos dirigidos contra candidatos y sectores de la izquierda. El episodio con Orsi fue amplificado por dirigentes políticos uruguayos y por el propio entorno de Milei, mientras que Cerimedo también utilizó sus redes para referirse a la campaña uruguaya y cuestionar al candidato frenteamplista. En noviembre, después del triunfo de Orsi, el consultor criticó públicamente a los uruguayos mediante posteos en X por no haber seguido el camino político de Argentina y definió al presidente electo como “la peor calaña”.