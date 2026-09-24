El déficit fiscal y el tipo de cambio que mencionó el presidente de la ARU: qué dicen los datos oficiales

Rafael Ferber afirmó que cada punto de déficit fiscal equivale a unos 900 millones de dólares y que el déficit del sector público consolidado superó los US$ 3.880 millones en 2025.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, dedicó parte de su discurso de cierre de la Expo Prado 2026 a cuestionar el desequilibrio de las cuentas públicas y su impacto sobre la competitividad. En su mensaje, Ferber sostuvo que cada punto de déficit fiscal representa unos US$ 900 millones que el Estado debe conseguir para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos y afirmó que el déficit del sector público consolidado había superado los US$ 3.880 millones en 2025.

También señaló que el tipo de cambio real se encuentra actualmente “aproximadamente un 4% por debajo de sus fundamentos”, aunque aclaró que el desalineamiento es menor que el registrado en otros períodos, cuando, según dijo, llegó a niveles cercanos al 25%.

Déficit público

Para 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) utilizó un PIB nominal de 3.496.730 millones de pesos para sus cálculos fiscales, por lo que un 1% de ese PIB equivale a unos $34.967 millones de pesos. Si se tiene en cuenta el tipo de cambio promedio anual de 2025 fue de $41,1 por dólar, un punto del PIB equivale a unos 850 millones de dólares.

Asimismo, el MEF informó que en 2025 el resultado global del Sector Público Global consolidado fue de -4,4% del PIB. En términos nominales, el resultado fue de -$152.923 millones de pesos. Si se utiliza el tipo de cambio promedio anual de 2025, de $41.1 por dólar, los $152.923 millones de pesos equivalen a aproximadamente US$ 3.721 millones de dólares, cifra próxima a los US$ 3.880 millones mencionados por Ferber.

Atraso cambiario

Ferber dijo que, según las estimaciones que maneja la ARU, el tipo de cambio real se encuentra aproximadamente “4% por debajo de sus fundamentos”. El último Informe de Política Monetaria del BCU disponible, correspondiente al segundo trimestre de 2026, utiliza cinco metodologías para estimar la brecha del tipo de cambio real. Según el documento, el promedio de esas estimaciones ubicó la brecha en -2,0% en el segundo trimestre de 2026.

El mismo informe señala que durante el segundo trimestre la economía uruguaya continuó abaratándose frente a sus socios comerciales. El tipo de cambio real efectivo registró una depreciación de 7,3% respecto del trimestre móvil anterior y de 2,1% en términos interanuales. El BCU agregó que la brecha respecto de los fundamentos “se cierra progresivamente”.

Una minuta del Comité de Política Monetaria correspondiente a julio también señaló que el tipo de cambio real efectivo se había depreciado respecto al trimestre anterior y que la brecha del TCR se encontraba “próxima al equilibrio”, datos que implican una notoria mejoría respecto a años atrás.

En junio de 2023, un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) estimó que el tipo de cambio real estaba 25% por debajo de su nivel de equilibrio. Una estimación del BCU de marzo de ese año, por su parte, situó el desalineamiento en el entorno del 15%.