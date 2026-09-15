Es falso que Juan Ceretta haya sido denunciado por tres estudiantes de Facultad de Derecho

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una publicación que señala que el abogado y edil frenteamplista Juan Ceretta habría sido denunciado por tres estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) por “fotos sin consentimiento, contenido sexualizante y amenazas”. Sin embargo, la versión es falsa y corresponde a una publicación desinformante que se viralizó en redes sociales.

Una imagen que simula ser un titular original del informativo Telemundo, de Canal 12, fue difundida a través de aplicaciones de mensajería. La publicación motivó consultas sobre su veracidad a través del BOT de la diaria Verifica.

La publicación utiliza una fotografía institucional de Ceretta como edil de la Junta Departamental de Montevideo. La imagen presenta, en su esquina inferior derecha, una marca de agua que permite identificar que fue modificada mediante una aplicación de inteligencia artificial. La fotografía fue incorporada a una publicación real de la cuenta oficial Telemundo realizada el 10 de setiembre, cuyo texto original fue alterado en su segunda parte.

Asimismo, el mensaje viral tergiversa el relato de una denuncia real ocurrida en la Facultad de Derecho, pero que no involucra al abogado, quien es docente del consultorio jurídico de esa institución. De acuerdo con lo informado por el periodista Leonardo Heberkorn en El Observador, un grupo de tres estudiantes presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de la Costa contra un compañero de clase por acoso.

Según el informe, la denuncia menciona una cuenta anónima de X que publicó contenido sexualizante sobre las tres estudiantes sin su consentimiento. Asimismo, el usuario de la cuenta se presentaba en su descripción con frases misóginas. Actualmente, el caso es investigado por la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior.

Denuncia contra Fabrizio Bacigalupo

La viralización de este contenido se produjo en el marco de una denuncia realizada por el propio Ceretta contra el abogado Fabrizio Bacigalupo, a quien acusa de ser el autor de una serie de publicaciones difamatorias contra el edil. Desde hace al menos dos años, el abogado ha sido el objetivo de una serie de desinformaciones que suelen viralizarse en redes sociales en relación con una denuncia por supuesto acoso contra una menor de edad, presentada por Bacigalupo y que involucraría a su propia hija.

En 2021 Bacigalupo fue condenado por la jueza Mariela Vargas a nueve meses de prisión en régimen de libertad a prueba por “un delito continuado de difamación”. En abril de 2019, a través de varias cuentas anónimas de Twitter que, según la investigación judicial, eran administradas por él, Bacigalupo acusó al informático Enrique Amestoy de haber pertenecido al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y de haber participado en enfrentamientos con militares en 1972. Sin embargo, Amestoy tenía entonces dos años de edad.

El episodio terminó con una denuncia presentada por el informático y con la obligación del acusado de retractarse públicamente de sus acusaciones utilizando los mismos canales por los que las había difundido.

Aunque cumplió con esa disposición, posteriormente volvió a realizar publicaciones contra otras figuras públicas. La reiteración de este tipo de conductas derivó en una denuncia colectiva presentada por 16 mujeres de distintos ámbitos políticos y sindicales, además de periodistas, que lo acusaron de agravios y difamación, grupo que fue patrocinado por Ceretta.

En diciembre de 2022, la jueza María Noel Tonarelli condenó a Bacigalupo por varios delitos de incitación al odio y difamación. Como al momento de esta nueva condena se encontraba cumpliendo un régimen de libertad a prueba, un Tribunal de Apelaciones resolvió que debía cumplir en prisión efectiva el saldo de la pena.

A partir de entonces, Bacigalupo presentó distintas acciones judiciales contra Ceretta. En los escritos utilizó el nombre de su propia hija para sostener que la menor había sido expuesta y que se habían difundido fotografías suyas en redes sociales. Sin embargo, el juez Marcos Seijas desestimó la denuncia al considerar que no se habían aportado pruebas que respaldaran esas acusaciones.

Por otra parte, Bacigalupo también había sido denunciado en reiteradas oportunidades por su expareja, madre de la niña, por situaciones de violencia de género. En ese marco, la Justicia dispuso restricciones de comunicación y acercamiento y suspendió cautelarmente el régimen de visitas. En abril de 2020, además, fue intimado a “cesar toda perturbación o molestia, en todo momento, lugar y por cualquier medio” hacia su hija y la madre de la niña.

El episodio volvió a cobrar relevancia en enero de 2025. A través de la cuenta de X @El_informante, Bacigalupo volvió a recurrir a la Justicia para denunciar a Ceretta por supuestas agresiones mediáticas contra la menor. La presentación se produjo pocos días después de que se conociera la precandidatura de Ceretta a la Intendencia de Montevideo, impulsada por el Partido Socialista.

Ceretta, efectivamente, fue denunciado en esa oportunidad y el expediente judicial correspondiente a esa nueva causa fue posteriormente utilizado por la cuenta @El_informante como supuesto respaldo de una serie de acusaciones que finalmente nunca fueron acreditadas. Desde entonces, “El informante” ha reiterado periódicamente la acusación hasta el pasado fin de semana.

Esa misma maniobra fue utilizada contra el periodista de TV Ciudad Diego Martini, quien también fuera acusado desde el usuario @El_informante de haber agredido a una menor, publicaciones que se realizaron luego de que el periodista señalara a Bacigalupo como el autor real de los posteos.