Una investigación reveló cómo actúa La Derecha Diario en Uruguay y en el continente

Desde La Silla Vacía (Colombia) analizaron más de 180.000 publicaciones de las 11 ediciones que tiene el medio y hallaron dos cosas principales: buscan generar miedo e indignación para apoyar a candidatos de derecha.

Tras su aparición hace unos años en Argentina, La Derecha Diario, fundado por el entonces consultor político Fernando Cerimedo –quien fue asesor del presidente argentino Javier Milei y del expresidente brasileño Jair Bolsonaro–, y tras la compra del 50% del paquete accionario del medio por parte del empresario español Javier Negre en 2024, La Derecha Diario expandió su agenda de batalla cultural, rabia, enojo contra la izquierda y apoyo a candidatos de derecha por diez países más: hoy tiene cuentas en X e Instagram sobre Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Israel, México, República Dominicana y Uruguay.

Para quien las ve desde un país, cada cuenta parece un medio local: usa la bandera nacional, habla de su política y cubre sus elecciones o gobiernos. Para entender cómo funciona, la investigación que hizo La Silla Vacía en el marco de una alianza con Chequeado (Argentina) y FactChequeado (Estados Unidos), todos medios de LatamChequea junto con la diaria Verifica, analizó las 186.635 publicaciones que La Derecha Diario, hoy la cabeza de una red que se expandió a 11 países, hizo entre el 1° de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026: los 58.511 posteos de sus 11 cuentas de X, las 74.228 publicaciones de sus 11 cuentas de Instagram y las 53.896 notas de las ocho ediciones de su sitio web.

Cada una fue clasificada por tema, por la emoción que busca provocar, por las personas, organizaciones y lugares que nombra –con el tono de cada mención– y por la narrativa que intenta promover.

De esas 186.000 publicaciones, más de la mitad son de las páginas de Argentina y Estados Unidos, especialmente del sitio web de La Derecha Diario de Argentina.

Cómo funciona en Uruguay

Argentina es el epicentro, y la mayoría de las cuentas de La Derecha Diario replican contenido de ese país. A la inversa no siempre es así: la versión argentina compartió cosas de Uruguay en solo 13 ocasiones, por ejemplo.

La copia también ocurre puertas adentro. En cada país, la cuenta de X y la de Instagram publican prácticamente lo mismo. Son 11 ediciones, pero en muchos casos funcionan con una sola línea editorial.

En la mayor parte de las ediciones, la emoción que prima es la indignación. Es la emoción principal en nueve de las ediciones medidas, y en las tres más agresivas –Uruguay (53,2%), México (52,5%) y España (49%)–, casi una de cada dos publicaciones apunta a esa emoción. Sumando indignación, miedo y odio, esas tres ediciones pasan del 72%.

Hay una sola figura que aparece bien calificada en las 11 ediciones al mismo tiempo: el dueño, Javier Negre. Y hay una entidad de la que todas hablan bien: La Derecha Diario. En Uruguay, de hecho, es la entidad que recibe más menciones positivas de toda la edición.

Con las narrativas pasa prácticamente lo mismo: cada edición tiene las suyas. En Colombia giran alrededor de la política y las elecciones, en Argentina, alrededor de la economía, y en Uruguay, alrededor de la inseguridad y el gasto público.

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