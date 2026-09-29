La Derecha Diario, Javier Negre y el puente de MAGA en América Latina

En una investigación de Chequeado (Argentina), La Silla Vacía (Colombia) y Factchequeado, siguieron y rastrearon los pasos de Javier Negre y su red de desinformación y lobby ideológico de Estados Unidos para la región.

Hace unos meses, Javier Negre se instaló en Estados Unidos y presenta desde Washington The Right News Show, un programa en español que difunde a diario desinformación sobre política de Estados Unidos y América Latina. El show forma parte de la oferta en español de Real America’s Voice RAV, una cadena cuya programación también llega a Truth+, la plataforma de televisión por internet de Trump Media.

Pero esta historia, que fue indagada por los sitios Chequeado (Argentina), La Silla Vacía (Colombia) y Factchequeado (Estados Unidos), miembros, junto con la diaria Verifica, de LatamChequea, no comenzó en Washington. Empezó en España, pasó por Argentina y se extendió por otros ocho países de América Latina antes de llegar a Estados Unidos, donde Negre se ha relacionado, entre otros, con Alex Bruesewitz y Danielle Alvarez, asesores de Donald Trump para las elecciones de 2024.

Negre comenzó su expansión mediática en 2020. Primero fundó Fack News Consulting, que luego fue renombrada EDA TV Consulting, productora de Estado de Alarma TV (EDA TV). Tras algunas polémicas judiciales y un pasaje por América Latina, compró la mitad de La Derecha Diario y terminó recalando en Estados Unidos. Un poco de su historia ya ha sido repasada por este y otros medios.

Una vez que sumó La Derecha Diario en Argentina y UHN Plus en Estados Unidos, comenzó a entablar vínculos en todo el continente.

La expansión dejó, además, un rastro de dinero público en al menos dos países. En Argentina, una investigación de Chequeado –medio cofundador de Factchequeado– encontró que la empresa detrás de La Derecha Diario (Madero Media Group) recibió al menos 32 millones de pesos argentinos de fondos públicos entre 2024 y 2026 (casi 30.000 dólares). El dinero provino de los gobiernos de Córdoba, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires y el municipio de Rosario.

En España, el medio El Salto documentó que EDA TV recibió al menos 680.000 euros (unos 770.000 dólares) en contratos de publicidad institucional provenientes de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP).

Actualmente, La Derecha Diario, conocida por desinformar, es de sus medios el de mayor alcance territorial. Sus cuentas registran 11 ediciones nacionales, en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Israel, México, República Dominicana y Uruguay, que en muchos casos reproducen contenidos y comparten líneas editoriales.

Un análisis hecho por La Silla Vacía de 186.635 publicaciones en su web, X e Instagram –entre el 1° de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026– muestra que Estados Unidos y Argentina concentran el 57% de la producción de la red y que Argentina funciona como su principal nodo regional, al aparecer en el 85% de los 2.644 mensajes iguales que fueron compartidos entre distintas ediciones. Fuera de Argentina, algunas cuentas tienden a moverse “en parejas”: Estados Unidos comparte mensajes con Israel (129 mensajes) y Colombia con Ecuador (67), pero ambos replican también lo que genera Argentina.

También señala que los picos de actividad de La Derecha Diario coinciden con procesos electorales en la región. En el período analizado, Bolivia, Colombia y Honduras tuvieron elecciones presidenciales; Argentina, legislativas; y Ecuador, un referendo constitucional.

En todas, excepto en Argentina, aumentó la actividad de las cuentas alrededor de las elecciones. El análisis encontró además un cambio de tono cuando ganaron candidatos de derecha: disminuyeron los mensajes que buscan provocar indignación y miedo y aumentaron los que celebran, felicitan o informan.

El desembarco estadounidense

En ocho meses, Negre creó o comenzó a formar parte de tres empresas en Estados Unidos, registradas en Florida y Delaware.

Right News Inc., con domicilio inicial en Hollywood, se constituyó en Florida el 25 de junio de 2025, con Negre como presidente. El domicilio de la empresa luego cambió a Coral Gables en abril de 2026 y, más adelante, el 9 de setiembre de 2026, María Astrid Macías Fregoso, con domicilio en Washington, pasó a figurar como presidenta, según muestran los registros del Sunbiz de Florida.

De acuerdo con la investigación de El País, Macías es esposa de Negre desde abril de 2026.

En octubre de 2025, Negre compró el 50% de UHN Plus, medio creado en Miami en 2023 (según señala la propia organización y muestra la fecha de creación de su perfil en X). Esta compra pronto se reflejó en la constitución de una nueva empresa el 10 de noviembre de 2025, UHN Plus Media Network, Inc., con Yannis Estrada como presidente y él junto con Yulier Suárez Guerrero como vicepresidentes, con la misma sede de Right News Inc., en Coral Gables, Florida.

El 12 de febrero de 2026, Negre constituyó en Delaware Right News Media Corp.

Un artículo de Forbes México publicado en noviembre de 2025 señalaba que los medios de Negre en América Latina estaban valorados “en más de 35 millones de dólares”. El texto atribuía esa estimación a “distintos expertos financieros”, pero no identificaba a esos especialistas ni detallaba los datos financieros para calcularla.

El pasaje al ecosistema mediático de Trump

La aparición de The Right News Show en Estados Unidos coincide con una política de la administración de Donald Trump orientada a reafirmar el predominio estadounidense en América Latina y el Caribe, y reducir la influencia de potencias externas, como describe el documento de estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca de noviembre de 2025.

Allí se plantea “recompensar y alentar” a gobiernos, partidos y movimientos de la región ampliamente alineados con sus principios y estrategia. El 20 de noviembre de 2025, Negre participó en una rueda de prensa de la Casa Blanca, en la que Karoline Leavitt, entonces secretaria de Prensa, lo invitó a abrir la ronda de preguntas. Al día siguiente, Negre anunció en Youtube el lanzamiento de The Right News Show. El programa, que inició su difusión el 23 de noviembre, fue presentado como un espacio hispano “que expone el comunismo” y “confronta las narrativas woke”.

Pocos días después, el 3 de diciembre, Negre fue designado presidente de la programación de RAV Español, el capítulo en español de Real America’s Voice. Aparte de Youtube y de Trump Media, la programación de Real America’s Voice se difunde en Apple TV, Amazon Fire TV, Pluto TV, Vizio, y Roku, entre otras plataformas.

En el video de lanzamiento, Negre afirma apoyar a Trump desde 2020 y que en su programa piensa “decirle a toda la comunidad hispana y a toda la comunidad estadounidense que Trump no es un demonio y que es el mejor presidente en la historia de Estados Unidos”.

Entre las figuras vinculadas al entorno político de Trump entrevistadas en The Right News Show están Karoline Leavitt, cuando era secretaria de Prensa de la Casa Blanca; Danielle Alvarez, quien fue asesora sénior de la campaña de Trump de 2024, y Byron Donalds, candidato republicano a la gobernación de Florida.

Negre describe esa expansión con expresiones como “nueva derecha”, “ola de derechas”, “aliados de Trump” y “batalla cultural”. En su programa del 13 de agosto de 2026 planteó que esperaba que “la nueva ola de nueva derecha, con el apoyo de Trump, se vaya imponiendo en todo el hemisferio occidental”.

Qué es lo que difunde

Además de ideología conservadora, The Right News Show difunde afirmaciones falsas y engañosas sobre inmigración y adversarios políticos de Trump, como el candidato a la gobernación de Texas, James Talarico, o el empresario George Soros, según un análisis hecho por La Silla Vacía y Factchequeado.

Entre las falsedades difundidas por Negre está la afirmación de que durante el gobierno de Joe Biden “más de 13.000 inmigrantes ilegales criminales condenados por asesinatos estaban viviendo fuera de custodia”, lo cual ya fue desmentido por Factchequeado. También ha insistido en la falsa teoría de fraude electoral en las presidenciales de 2020. En otro video, Negre señala, sin aportar pruebas, que Charlie Kirk fue “asesinado por la izquierda criminal”. Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de setiembre de 2025. La fiscalía sostiene que el acusado, Tyler James Robinson, actuó motivado por las posturas políticas de Kirk, pero no que actuara en nombre de “la izquierda” o de alguna organización política.

Además de identificar estas desinformaciones, al hacer un análisis de los videos publicados entre enero y mediados de setiembre de 2026, se detalla la importancia que tiene América Latina en su agenda, tanto en las intervenciones de Negre como en las de sus invitados. Por otro lado, la narrativa que más se repite en su programa The Right News Show se centra en México, con la afirmación, sin pruebas, de que el partido Morena (al que pertenece Claudia Sheinbaum y fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador) gobierna en México en complicidad con el narcotráfico: aparece 27 veces, distribuida en 20 videos distintos.

Le siguen dos narrativas favorables a aliados de Trump en la región: que la presión de Donald Trump derribará al régimen cubano y que las reformas del presidente argentino, Javier Milei, significan una transformación económica histórica.

Polymarket, UHN Plus y La Derecha Diario: la conexión con Donald Trump Jr.

Otra conexión con el entorno de Trump pasa por UHN Plus, uno de los medios de Negre, y su relación con Polymarket. En sus redes sociales, UHN Plus se presenta como una plataforma “powered by Polymarket” (“impulsada por Polymarket”), una compañía de mercados de predicción. En agosto de 2025, la empresa informó que había recibido una inversión estratégica de la firma 1789 Capital y que Donald Trump Jr. –socio de esa firma– se incorporaba a su junta asesora.

Anteriormente, en Factchequeado se había encontrado que Polymarket había invertido en anuncios en X para difundir narrativas políticas favorables a candidatos o políticos de derecha (algunos eran contenidos de UHN Plus).

Para esta investigación, Factchequeado revisó los mensajes publicados en las redes sociales y en la web de La Derecha Diario que hacían referencia a Polymarket. Encontró 208 publicaciones en redes sociales: 151 en Instagram y 57 en X. Además, 12 artículos en la web, para un total de 220 piezas. Todas fueron publicadas a partir de agosto de 2025, el mismo mes en que 1789 Capital anunció su inversión en Polymarket. Y en todas usan las probabilidades de Polymarket como una fuente de información o “evidencia”, aunque no lo son.

Desde Factchequeado contactaron a Negre para consultarle sobre el financiamiento de sus medios, pero hasta el momento de publicar la investigación, Negre no había respondido.