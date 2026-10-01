Es falso que organizadora de Marcha de la Diversidad reclamó “boletos gratis para las lesbianas”

Un titular de la transmisión en vivo de TV Ciudad fue editado para generar una pieza de desinformación, que finalmente se viralizó en redes sociales.

En los últimos días un posteo de @ElInformante_10 divulgó la versión de un supuesto reclamo de “boletos gratis para lesbianas”, a través de una publicación realizada en X, que afirma que durante la Marcha de la Diversidad “una de las organizadoras exige boleto gratis para las lesbianas” porque son “discriminadas por el patriarcado”. Aunque se trata de una manipulación, obtuvo más de 40.000 visualizaciones solo en ese posteo.

El contenido fue acompañado por una captura de la transmisión de TV Ciudad que, sin embargo, fue editada y se modificó el texto que aparecía sobreimpreso en pantalla. Al comparar la pieza viral con la transmisión original de TV Ciudad, se observa que el supuesto reclamo sobre los boletos no formaba parte del contenido emitido por el canal. La pieza manipulada conserva la estética de la transmisión televisiva y presenta el texto agregado como si fuera un titular o un zócalo generado por el canal.

La imagen es extraída de una entrevista realizada por los periodistas Martín Rodríguez y Natalia Nogués a Magdalena Bessonart, quien es integrante de Ovejas Negras, colectivo organizador de la marcha, minutos antes del comienzo del evento.

Una pista es dada por la hora de la captura, tomada a las 19.16. En esos momentos, Bessonart exponía su visión con respecto a la importancia de la marcha y su significado en los últimos años. “La educación es clave para poder transformar la realidad en clave de derechos humanos”, afirmó la militante en esos segundos. Sin embargo, todo ese minuto transcurre bajo el zócalo “Marcha de la Diversidad 2026” y en ningún momento Bessonart menciona el supuesto reclamo de transporte gratuito para disidencias.

Además, la imagen presenta otra evidencia aún más notoria, ya que en su esquina inferior derecha presenta una marca de agua de la aplicación de inteligencia artificial “Dola IA”, lo que señala la manipulación mediante el uso de esa herramienta.

El episodio se suma a otros contenidos desinformantes difundidos por @ElInformante_10, La Derecha Diario y otros actores que tuvieron como blanco al colectivo LGBT y las políticas de diversidad. Días antes, La Derecha Diario publicó un contenido que afirmaba que el Ministerio de Salud Pública había habilitado el bloqueo hormonal a niños desde los 10 años. La publicación presentaba como una decisión oficial una afirmación que no se correspondía con las disposiciones vigentes.

Este tipo de contenidos forma parte de una trayectoria más amplia de publicaciones de cuentas que simulan o adoptan la apariencia de medios de comunicación para difundir desinformación y discursos hostiles hacia determinados colectivos. Además, esa cuenta es señalada de pertenecer al abogado Fabrizio Bacigalupo, quien tiene antecedentes penales por difamación e injurias, y fuera denunciado nuevamente hace pocas semanas por el abogado Juan Ceretta por esos mismos cargos.

Antecedente de una desinformación similar

La pieza viral tiene un antecedente reciente en otra desinformación vinculada con el transporte público y la población LGBTIQ+. En julio de 2025 circuló en X un supuesto anuncio según el cual la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) emitirían una tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano destinada a integrantes del colectivo LGBTIQ+, que permitiría el acceso gratuito al transporte público a más de 10.000 personas. El posteo viral había sido publicado desde una cuenta que se presentaba como perteneciente a una jerarca del Mides, pero se trataba de una cuenta parodia.

A la par de esa pieza, circuló una imagen que simulaba ser un titular del diario El País en la que se atribuía la medida a una decisión de Florencia Astori, a pesar de que entonces ya no se desempeñaba como directora de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, puesto que ocupó sobre el final de la gestión Mauricio Zunino. Según la publicación, Astori habría afirmado que esta colectividad “se merece este beneficio”. El posteo llegó a acumular unas 330.000 visualizaciones y fue tomado como verdadero por usuarios de la red social, incluso por figuras políticas.