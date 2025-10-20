Rodrigo Paz, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de octubre, en La Paz.

Rodrigo Paz Pereira, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, fue electo este domingo presidente de Bolivia, al imponerse en la segunda vuelta sobre Jorge Tuto Quiroga, líder de la coalición derechista Libre.

De acuerdo con los datos de conteo rápido proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz obtuvo el 54,49% de los votos contra el 45,51% de Quiroga. Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), de 57 años, nació en 1967 en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, lugar en el que estaba viviendo su padre, exiliado del país, que en ese momento estaba atravesando un momento de turbulencias, con frecuentes golpes de Estado.

Durante la campaña electoral, que estuvo centrada en la profunda crisis económica que vive el país, los dos candidatos que se midieron este domingo propusieron medidas para revertirla. En ese sentido, los dos dijeron que apelarían a la ayuda de organismos internacionales de crédito, aunque Paz planteó un cambio gradual, contrastando con la postura de Tuto Quiroga, quien, fiel a sus ideas neoliberales, había prometido cambios drásticos.

Si bien las últimas encuestas daban ventaja a Quiroga, en los hechos Paz Pereira, tal como sucedió en la primera vuelta, logró imponerse, y el 8 de noviembre asumirá el mandato que le entregará el actual presidente, Luis Arce.

Paz llegará al Ejecutivo acompañado del vicepresidente, Edmand Lara, un expolicía y abogado de 40 años que cobró notoriedad como activista anticorrupción al denunciar casos de graves irregularidades dentro de la Policía.