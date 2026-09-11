Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen capturaron puntos estratégicos en torno al estrecho de Bab el-Mandeb

Según reportaron varios medios internacionales este jueves, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen tomaron el control de la ciudad portuaria de Mocha, sobre las costas del mar Rojo, y accedieron a una posición de ventaja sobre el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una de las vías marítimas más importantes del mundo. La captura se enmarca en la ola de combates contra el gobierno, que está respaldado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

La toma de la ciudad ocurrió poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra entre su país e Israel contra Irán acabaría tras las elecciones de medio término que se celebrarán el 3 de noviembre. Con el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz aún restringido debido a ese conflicto, el movimiento de los rebeldes hutíes esboza un posible doble bloqueo sobre el suministro de hidrocarburos a nivel global.

Según informó Reuters este viernes con base en fuentes del gobierno yemení, los rebeldes hutíes también alcanzaron las islas de Hanish, la isla de Perim y la ciudad costera de Dhubab, en el mar Rojo, que da hacia esta última. Efe complementó que el jueves también lograron el control de la provincia de Al Hudeida tras capturar el distrito de Hays y, según escribió en X el jefe negociador hutí, Mohamed Abdulsalam, la navegación por el mar Rojo y Bab el-Mandeb es “segura y ordenada”, además de que “no hay motivo de preocupación internacional al respecto”. Señaló que las acciones militares forman parte de una “operación nacional enmarcada en la defensa de la soberanía yemení”.

Por otro lado, el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, publicó: “Nos alegran enormemente las victorias de la heroica nación yemení. Nuestro mensaje a los gobernantes de la región es, como siempre, una invitación a la racionalidad, a la liberación de la dependencia y a la unidad en torno a la bandera del Islam”. Según Reuters, si los hutíes logran controlar la vía marítima podrían darle una ventaja crucial a Irán en la guerra contra Estados Unidos al reducir el suministro a través de un segundo corredor clave, lo que incidirá sobre los precios del petróleo.

Por otro lado, de acuerdo con Axios, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, llamó dos veces a Trump el jueves y lo instó a que lanzara ataques contra los hutíes mientras avanzaban hacia los puntos estratégicos posteriormente capturados, pero el republicano rechazó involucrarse y funcionarios estadounidenses señalaron que por el momento no prevén una intervención directa, aunque sí proporcionarán información de inteligencia sobre los hutíes y sus objetivos. Además, como antecedente, el 7 de agosto Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un acuerdo militar conocido como el Pacto de la Meca y, si bien hay dudas respecto de si podría activarlo, el pacto tiene carácter defensivo.

En la mañana de este viernes, Reuters también informó que, según imágenes satelitales, se divisó humo en las proximidades del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, aunque Riad no confirmó incidentes en la zona. Según la agencia británica, la compañía nacional de petróleo y gas Aramco utiliza el oleoducto para aumentar el flujo de crudo desde la costa oriental del país hasta el mar Rojo, luego de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con un reporte de este viernes de la Agencia Internacional de Energía, se prevé que la demanda mundial de petróleo “disminuya en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026”, lo que la agencia atribuyó al “estancamiento” en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que “retrasa la normalización de los flujos” hasta 2027. Además, indicaron que la producción mundial de petróleo “cayó 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en agosto” y la de Arabia Saudita pasó de 8,24 millones de barriles diarios en julio a 5,97 en agosto.