Trump dijo que la guerra con Irán terminará tras las elecciones de medio término y que bajarán los precios de los combustibles

Este miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán terminará inmediatamente después de las elecciones de medio término, que se celebrarán el 3 de noviembre.

El líder republicano expresó además que, tras el fin del conflicto, los precios de la gasolina se desplomarán “inmediatamente después”, en un anuncio que marca un nuevo cambio de plazo de una guerra que se prolongó mucho más allá de que el mandatario había prometido inicialmente.

De acuerdo con lo que consignó el portal estadounidense Politico, en una conferencia de prensa que brindó antes de tomar un vuelo hacia el estado de Texas, donde participó en una cumbre partidaria, Trump afirmó que los líderes iraníes están intensificando el conflicto ahora para perjudicar a los republicanos en las elecciones legislativas en las que se renovará un tercio de la Cámara de Senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones”, dijo Trump, que agregó que los iraníes “no pueden resistir más”. “Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que llegue al poder un grupo de gente débil y agradable que los deje tranquilos y les permita conservar sus armas nucleares”, afirmó.

La predicción del presidente de que la guerra durará dos meses más garantiza que los candidatos republicanos seguirán teniendo que lidiar con las adversidades derivadas del conflicto y sus efectos en el costo de vida. Desde hace tiempo, a los republicanos les preocupa que las repercusiones económicas de la guerra les cuesten la mayoría en la Cámara de Representantes y, posiblemente, en el Senado.

Estas nuevas declaraciones del magnate republicano llegan en un momento en que la guerra está provocando que los precios de la energía se disparen. El precio del diésel, que ahora promedia casi 6 dólares por galón, alcanzó un máximo histórico la semana pasada, y la nafta común promedia actualmente 4,22 dólares por galón, una cifra que varía dependiendo de cada estado, frente a los 4 dólares de hace un mes.

Además, la suba del precio de los combustibles está impactando directamente en el aumento de los precios de otros insumos básicos, como los alimentos, lo que aumenta la preocupación por la inflación y el malestar de los votantes con Trump, que durante la campaña electoral prometió a la ciudadanía no meterse en más guerras innecesarias y rebajar el costo de vida.

En los últimos días, Estados Unidos e Irán intensificaron los ataques, intercambiando ofensivas contra buques de guerra y petroleros. En ese contexto, Trump dijo que ya no busca negociar el fin de la guerra con los líderes iraníes.

“Al principio, quería llegar a un acuerdo”, dijo, pero luego agregó con su clásico tono triufalista: “Hemos avanzado tanto que a ellos les queda muy poco país en este momento, así que no estamos buscando eso. Sí, es posible que se produzca una negociación, pero no es algo que estemos contemplando”.

Pero quien sí sostuvo que las negociaciones entre Washington y Teherán son viables fue el embajador paquistaní en Moscú, Faisal Niaz Tirmizi. En declaraciones recogidas por el medio iraní ISNA, el funcionario diplomático de Pakistán, país que asumió el principal rol mediador entre Estados Unidos e Irán durante la anterior ronda de conversaciones entre las partes, dijo que ambos países podrían acordar pronto un marco para poner fin a la guerra que sea mejor que el anterior memorando de entendimiento.

“A pesar de la reciente escalada de tensiones en la región, creemos que pronto se logrará un mejor entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica”, expresó el diplomático.

A pesar de lo que expresan tanto estadounidenses como iraníes sobre su escasa voluntad de volver a conversar en este momento, Pakistán prosigue con sus esfuerzos entre bastidores para lograr que ambos países retomen las negociaciones.