Si 15 años atrás me hubieran consultado a mí, yo habría propuesto una desalinizadora a la altura de Piriápolis y no Casupá o Neptuno. ¿Por qué? Por mero sentido común, mirando la realidad uruguaya del mediano y largo plazo. En tiempos de cambio climático, los océanos se han vuelto las fuentes de agua más confiables y menos contaminadas. La población se concentra cada vez más sobre la costa. Y finalmente, porque Montevideo no crece, sino que se vacía hacia el este, por lo tanto reforzar el sistema desde el oeste o el norte es irracional. En cambio, una desalinizadora desde el Este apoyaría la falta de agua de todo Maldonado y de toda la Costa de Oro hasta Neptunia, donde termina el sistema metropolitano, al que se uniría para que así ambos sistemas puedan apoyarse mutuamente entre sí.