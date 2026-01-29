Cuando el presidente Yamandú Orsi anunció la propuesta de un debate multipartidario sobre la política internacional de Uruguay, para procurar el mayor consenso posible ante los profundos cambios mundiales en curso, desde la oposición llovieron cuestionamientos a la iniciativa. En varios casos, las críticas se apoyaron en la afirmación de que va a resultar imposible lograr acuerdos sobre temas centrales, porque son notorias desde hace años las discrepancias entre el Frente Amplio (FA) y los partidos que apoyaron al gobierno de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, estos partidos no tienen una posición unánime en la materia, y quizás algunos rechazos se deban al deseo de no exponer y profundizar las diferencias.

Venezuela

La cuestión internacional preferida por la oposición para diferenciarse del FA en los últimos años ha sido, sin duda, la de Venezuela. Cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos bombardearon ese país y secuestraron a Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, en la Comisión Permanente del Poder Legislativo fue obvia la voluntad de no acordar una declaración común, para poder presentar al oficialismo como un bloque solidario con el régimen agredido.

Esta operación publicitaria se llevó a cabo pese a que el gobierno presidido por Orsi no reconoció a Maduro como presidente, y a que desde hace años es pública la diversidad de opiniones entre los sectores frenteamplistas acerca del chavismo, pero también disimuló que del otro lado había enfoques distintos. Mientras unos celebraban el derrocamiento de Maduro (equiparándolo con un fin del régimen que no se ha producido) y agregaban algún cuestionamiento lateral a la intervención militar extranjera, otros intentaban un planteamiento un poco más equilibrado.

En el Partido Colorado, el secretario general Andrés Ojeda se ubicó en la primera de las posiciones mencionadas, al igual que el expresidente Julio María Sanguinetti. El senador Pedro Bordaberry optó en minoría por la segunda, intentando incluso, sin éxito, que la Comisión Permanente aprobara una declaración centrada únicamente en principios generales del derecho internacional.

En el directorio del Partido Nacional hubo forcejeos para definir una posición propia, y el resultado final no dejó a todos conformes. El senador Javier García, líder del sector Alianza País, quiso acentuar las expresiones de condena al régimen que Maduro presidía, pero Álvaro Viviano, de Por la Patria, defendió que hubiera cuestionamientos a la intervención militar estadounidense y a su motivación más económica que democratizadora. Estuvo cerca de esta posición el Herrerismo.

Estas diferencias tienen mucho que ver con otras que trascienden la cuestión venezolana y marcan una actitud integral ante los cambios en el escenario internacional.

Más allá de Venezuela

Una parte de la oposición se inclina hacia un pragmatismo de corto plazo ante la agresividad imperialista de Donald Trump, y sostiene que hay que amoldarse a los nuevos tiempos manteniendo una actitud cautelosa “por debajo del radar”, sin correr el riesgo de enfurecer al presidente estadounidense. En esta línea, le atribuyen a Orsi una excesiva subordinación a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y consideran imprudente que viaje a China la semana próxima para firmar acuerdos de cooperación.

Varios pasos más allá, hay quienes incluso preferirían un gobierno uruguayo que se plegara al alineamiento total con Trump de Javier Milei, quien a comienzos de enero dio a conocer, en una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN en Español, sus esfuerzos para formar un bloque de diez países latinoamericanos “orientado a las ideas de la libertad y a enfrentar el avance del socialismo”. Serían, además de Argentina los otros gobernados por fuerzas políticas derechistas: Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Al mismo tiempo, hay figuras políticas claramente ubicadas en la derecha que proponen mantener criterios tradicionales de la diplomacia uruguaya. Entre ellas, nada menos que el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, quien en varias entrevistas de los últimos días reafirmó la importancia que tiene defender el derecho internacional para un país poco poderoso como Uruguay, reivindicó una “política exterior independiente” y opinó que Trump carece “del equilibrio, la templanza, la serenidad y la prudencia” necesarias “para conducir a la primera potencia del mundo”.

Sería muy interesante saber qué opina de esto su hijo, el también expresidente Lacalle Pou, quien se pronunció en redes sociales sobre los hechos en Venezuela, pero sigue más fuera que dentro del debate político público, sin que se conozca su parecer acerca del rumbo estratégico que debería tomar Uruguay en el mundo actual.

En la determinación de ese rumbo estará en juego el futuro de nuestro país y de su gente durante un difícil período de transformaciones, que está comenzando sin que sepamos cuándo ni cómo terminará. Razón de más para que se expresen y se discutan con franqueza todas las opiniones.