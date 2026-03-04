Para gran parte de los montevideanos, un contenedor de basura desbordado representa un problema de higiene urbana o un foco de malos olores. Sin embargo, para un usuario de silla de ruedas o una persona con movilidad reducida, un contenedor mal restituido tras la descarga o las bolsas desparramadas en la acera no son solo suciedad; son una barrera arquitectónica móvil. Este obstáculo obliga al peatón vulnerable a abandonar la seguridad de la vereda para circular por la calzada entre los autos, exponiendo su integridad física por una falla logística. Lo que para el sistema de limpieza es un descuido operativo, para nosotros es la cancelación inmediata del derecho a la libre circulación.

Este texto propone analizar cómo el actual sistema de gestión de residuos de la Intendencia de Montevideo colisiona con las normativas de accesibilidad universal. La relevancia de este tema es total: en una ciudad que aspira a la inclusión, la infraestructura de servicios no puede funcionar como un agente de segregación física. Discutiremos por qué el diseño actual de los contenedores y los protocolos de recolección fallan en proteger la autonomía de todos los ciudadanos, convirtiendo un servicio esencial en una trampa urbana.

Para este análisis, nos enfocaremos exclusivamente en la interacción entre el mobiliario urbano de limpieza y la movilidad física en las aceras de Montevideo. No abordaremos aspectos ambientales como el reciclaje o la disposición final, sino que nos centraremos específicamente en cómo la ubicación de los dispositivos y sus mecanismos de apertura vulneran la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad (Ley 18.651, 2010). Se organiza este recorrido primero analizando el diseño de apertura, luego las fallas operativas de los camiones y, finalmente, planteando criterios técnicos para un diseño universal.

El punto más crítico es el diseño del contenedor de carga lateral predominante en la capital. Estos dispositivos cuentan con pedales de apertura que exigen bipedestación y fuerza plantar, un mecanismo que excluye de forma automática a quienes utilizan sillas de ruedas o tienen dificultades motrices graves. Al no existir alternativas de apertura accesibles, el Estado relega al ciudadano con discapacidad a una situación de dependencia forzada para una tarea domiciliaria básica.

A esto se suma la falta de rigor en la operativa diaria. Es frecuente que, tras el vaciado, los contenedores sean depositados obstruyendo rampas de esquina o reduciendo el ancho libre de paso por debajo de los 1,20 metros mínimos requeridos. Esta práctica evidencia que la eficiencia del camión recolector suele priorizarse por sobre la normativa de accesibilidad. Cuando la basura o el contenedor bloquean la línea de guía, la cadena de autonomía se rompe y el entorno se vuelve hostil.

El objetivo de estas líneas es visibilizar cómo la gestión de residuos sólidos urbanos actúa como una barrera determinante. Partimos de la pregunta sobre si nuestro sistema de limpieza contempla la diversidad funcional, y la evidencia técnica demuestra una omisión sistemática. En síntesis, tanto el mecanismo físico de los contenedores como la falta de protocolos de ubicación posvaciado generan un entorno peligroso. La fiscalización actual es insuficiente para garantizar que la limpieza de la ciudad no se haga a costa de la seguridad vial de los peatones más vulnerables.

Mi postura es firme: no existe una ciudad limpia si esta no es, primero, transitable para todos. El aprendizaje fundamental de este tiempo de trabajo es que la accesibilidad no debe ser un parche posterior, sino un requisito previo de cualquier licitación pública.

Una gestión que excluye a una parte de la población de su uso autónomo es una gestión que incumple con el marco legal uruguayo vigente. Hacia el futuro, es necesario evaluar la sustitución de pedales por botones de baja altura y la creación de “bahías de confinamiento” que aseguren que el contenedor nunca invada la faja peatonal. La accesibilidad es el termómetro de la salud democrática de una ciudad; mientras la basura siga siendo un muro en la vereda, Montevideo seguirá en deuda con la libertad de sus ciudadanos.