En los últimos años se instaló una paradoja curiosa: vivimos en una época que se declara libre, flexible y moderna, pero cada vez tolera menos lo humano. Y pocas cosas lo muestran tan bien como la vida íntima.

No hablo de los grandes dramas ni de las tragedias evidentes. Hablo de algo más silencioso y frecuente: la intimidad convertida en un territorio de alta vigilancia. Un espacio donde se supone que se debería descansar del mundo, pero donde muchas personas terminan sintiendo que tienen que rendir examen.

La escena es conocida. Alguien se apaga. Alguien se retrae. Alguien necesita un rato de soledad. Y ese gesto mínimo –casi biológico– se lee como señal de desprecio, como falta de amor, como amenaza. Como si el otro no pudiera estar cansado. Como si el otro no pudiera simplemente existir.

La sensibilidad amorosa contemporánea se volvió hipervigilante. No porque las personas sean más “tóxicas”, ni porque las parejas estén inevitablemente condenadas, sino porque el modo en que nos vinculamos quedó atravesado por una lógica cultural más amplia: todo debe ser rápido, claro, visible, comprobable. Todo debe poder explicarse y resolverse. Y si no se puede, se sospecha.

La intimidad –esa zona donde antes cabían el silencio, la pausa, el misterio– se volvió un espacio saturado de interpretación. El tono importa, la demora importa, el gesto importa. La conversación afectiva se parece cada vez más a un examen de lectura: hay que detectar significados ocultos en cada frase, como si amar fuera descifrar.

El problema es que el amor no es una investigación policial. Y la pareja no es un tribunal. Sin embargo, muchos vínculos funcionan como dispositivos de control emocional. Se monitorea la presencia del otro, se espera disponibilidad constante, comunicación impecable, deseo sostenido. Se espera, además, sin parecer demandante. Porque hoy pedir es ser intenso, esperar es ser dependiente, dolerse es ser dramático. La demanda no desaparece: se vuelve subterránea. Y lo subterráneo suele explotar.

Por eso muchas parejas no se desgastan por grandes tragedias, sino por pequeñas guerras: guerras de tono, de horarios, de interpretación. El vínculo deja de ser un lugar de intimidad para convertirse en un sistema de prevención de conflictos. Se vive midiendo, cuidando, anticipando. Y, a la larga, agotándose.

En el psicoanálisis vincular, la pareja no se piensa como una simple suma de dos individuos, sino como una construcción que produce un tercero, un “entre”. Ese espacio común exige algo cada vez más difícil de sostener: alojar la alteridad. Tolerar que el otro no sea reflejo, ni anestesia, ni confirmación permanente del valor propio. Que no esté disponible todo el tiempo. Que no funcione para calmar la angustia.

No se trata de una crisis de amor, sino de tolerancia. No falta afecto: sobra exigencia.

Las pantallas no son inocentes en este proceso. No porque “arruinen” el amor, sino porque entrenan una subjetividad intolerante al intervalo. El algoritmo ofrece un mundo sin espera. La vida afectiva, en cambio, exige lo contrario: tolerar el tiempo, la falta, la distancia. Cuando una cultura entera se vuelve intolerante a eso, el silencio se lee como crisis, el aburrimiento como desamor, el retiro como abandono.

En muchos casos, lo que se busca en el vínculo no es al otro, sino la confirmación. Confirmación de ser elegida, deseada, irreemplazable. El amor se vuelve un sistema de pruebas. Y cuando el amor se convierte en prueba, la intimidad se vuelve campo de batalla. No porque falte comunicación, sino porque se volvió imposible no significar. No porque falte deseo, sino porque sobra vigilancia. No porque falte presencia, sino porque falta aire.

Tal vez el desafío contemporáneo no sea “comunicar mejor”, como repite la industria del bienestar emocional, sino aprender a tolerar que el otro tenga vida propia. Recuperar el derecho a retirarse sin que eso sea leído como ataque. Y, sobre todo, dejar de exigirle al vínculo que cure todo lo que el mundo lastima.

Porque si el amor tiene alguna potencia, no es la de salvarnos de lo real, sino la de acompañarnos a habitarlo. Y quizá ahí esté el punto más político de la intimidad hoy: resistir a la tentación de convertir al otro en un dispositivo de seguridad emocional.