En la dinámica de estos tiempos, la vida transcurre de una forma cada vez más acelerada, impulsada por las urgencias y las conexiones inmediatas, condicionando así la relación con el entorno y el espacio en que vivimos. Desde esa perspectiva, pensar nuestra ciudad es identificar esas transformaciones y darles respuestas con una visión integral y humana, que nos permita hacer de este espacio el lugar para criar a nuestros hijos, para encontrarnos con otros, para asumir desafíos colectivos y desarrollar el máximo potencial de nuestras posibilidades.

Cuando se asume la responsabilidad de la gestión, el gran desafío es expresar en forma concreta estas múltiples dimensiones, transformándolas en propuestas específicas que se concreten a lo largo de todo el período. La principal herramienta articuladora de ese desafío es el Presupuesto Departamental, que no solo contiene las prioridades, sino que en ellas expresa un modelo de desarrollo y nuestra visión sobre el gobierno departamental como actor central en la construcción de un departamento más justo, integrado y sostenible que sea un lugar para vivir y para soñar.

En ese camino no partimos de cero; lo hacemos desde las fortalezas y los logros alcanzados durante estos 35 años de gobiernos frenteamplistas en Montevideo. Lo hacemos también con las propuestas presentadas a la ciudadanía en el diálogo con vecinas y vecinos durante la campaña que nos llevó a renovar el voto de confianza de la ciudadanía para este período.

Es así que presentamos un presupuesto que consolida esos avances, articulándolos con las demandas de modernización en el tránsito, el manejo de residuos y los servicios humanos para tener una ciudad más limpia, ágil, segura, verde y solidaria. Esa visión estratégica se expresa en nueve objetivos institucionales que abarcan la integración y equidad, la sostenibilidad, el desarrollo económico inclusivo, la cultura y el deporte, la participación ciudadana, la proyección internacional y una gestión pública innovadora.

Impulsamos lo que llamamos el Montevideo del bien común, para hacer del departamento un espacio que nos pertenezca y en el que podamos ejercer plenamente nuestros derechos y construir identidades compartidas. Esto implica avanzar hacia una ciudad integrada y equitativa, que garantice el acceso pleno a esos derechos mientras incorpora de manera transversal las perspectivas de género, equidad étnico-racial, clase social, discapacidad y diversidad en todas sus políticas.

Buscamos también organizar la planificación territorial, ambiental y urbana, considerando la gestión de residuos, la acción climática, el cuidado del patrimonio y el fortalecimiento de los espacios públicos como ejes del desarrollo, a la vez que aspiramos a una ciudad ágil y conectada, que aborde los desafíos de la movilidad con una visión integral, metropolitana, accesible y multimodal.

Todo eso en un escenario de desarrollo con crecimiento económico inclusivo, capaz de diversificar la matriz productiva, promover la innovación y generar empleos de calidad, haciendo de nuestro departamento un lugar atractivo para la inversión, el turismo y el conocimiento. Un departamento que tenga en el desarrollo de la cultura y el deporte un dinamizador de la integración social, la descentralización y la construcción de ciudadanía.

Por eso la participación ciudadana y el gobierno de cercanía son pilares fundamentales que nos permitirán profundizar la democracia, impulsar aún más la descentralización, la coordinación con los municipios y la participación en todas las etapas de las políticas públicas, para ganar en eficiencia a la hora de acercar la gestión a los problemas de la gente y sus soluciones. En este camino, proyectamos a Montevideo como referente regional e internacional, inserto en redes de cooperación y aprendizaje que potencien el intercambio de experiencias y el acceso a recursos para mejorar la vida de vecinas y vecinos con políticas sostenibles y con enfoque de derechos.

Todos los objetivos serán posibles en el marco de una gestión pública innovadora y de excelencia, que promueva una administración moderna, eficiente, planificada, transparente y basada en evidencia, incorporando la tecnología para mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la rendición de cuentas a la población.

Estos objetivos están acompañados además de una adecuación en las estructuras de la administración que permita adaptarla a la concreción de los resultados buscados. Es así que se crea el Departamento de Coordinación Institucional para mejorar la articulación entre los distintos departamentos en la intendencia y con otros niveles de gobierno y la Junta Departamental. En la misma línea se plantea la creación de la División Área Metropolitana para diseñar estrategias de trabajo conjuntas que trasciendan los límites departamentales, priorizando la movilidad y el transporte, el desarrollo económico, la gestión de residuos, la protección de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial.

Se crea también la División Compras, teniendo en cuenta la relevancia y el volumen de procesos de compras, licitaciones y adquisiciones que lleva adelante la intendencia y la importancia de cuidar nuestros recursos.

También tendremos la División de Derechos Humanos, definida al inicio de la gestión, que es la expresión institucional de la decisión política de darles a las personas y sus derechos el centro de la acción pública en todas sus dimensiones.

Por último, tendremos la División Montevideo Rural, que parte de reconocer que Montevideo no es solo una ciudad, sino un departamento cuya área rural es un espacio estratégico de desarrollo productivo, social y ambiental, que debe tener políticas específicas y ser atendido por una administración con mayor capacidad de gestión de esas particularidades.

En su definición, la propuesta presupuestal no escapa de la responsabilidad. La proyección de la ejecución y la recaudación permitirá abordar el período manteniendo controlada la deuda departamental y habilitar nuevas formas de financiamiento sin comprometer el equilibrio económico y financiero, dándole previsibilidad y estabilidad a la gestión.

Con esta propuesta de presupuesto, que ahora deberemos discutir en la junta, nuestro departamento contará con una hoja de ruta clara para orientar el rumbo de esta gestión y de los próximos años. Frente a un mundo marcado por la constante transformación y las prisas del corto plazo, se aprobará una propuesta que, además de permitir administrar lo urgente, cimente y construya las bases de lo importante. Con este presupuesto le daremos forma a ese departamento del que estamos orgullosos de pertenecer.