Uno de los centros del debate político durante la semana fue la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense Nimitz. Esto resultó llamativo, porque no se trataba de un hecho con incidencia directa sobre los problemas más urgentes del país, y porque la discusión involucró sobre todo a personas de izquierda muy politizadas, pero por eso mismo corresponde considerar y tratar de comprender lo que ocurrió.

En estos tiempos, gran parte de la conversación pública transcurre en redes sociales, bajo premisas simplistas: imágenes de impacto acompañadas por frases breves; reacciones con un repertorio escaso y reiterativo de palabras y emojis. Muy a menudo sin contexto, sin reflexiones novedosas, sin preguntarse si el mensaje viral del día distrae de asuntos con mucha mayor magnitud. El acostumbramiento a esa rutina contribuye mucho al deterioro del pensamiento político y de la convivencia democrática.

Nadie puede alegar con seriedad que, si Orsi no hubiera visitado esa nave de guerra con propulsión nuclear, Estados Unidos habría castigado de inmediato a Uruguay con un aumento de aranceles a nuestras exportaciones o un bombardeo. Las relaciones internacionales tienen, incluso para Donald Trump, una dinámica mucho más compleja, pero todos los gestos cuentan.

Entre ellos, el reciente viaje oficial a China, la presencia de Orsi en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y también las imágenes de lo que ocurrió el sábado: el presidente callado mientras el embajador estadounidense, Louis Rinaldi, opinaba sobre aquel viaje a China, ambos con los pulgares hacia arriba en la cubierta del Nimitz, los chalecos y las sonrisas.

Estas imágenes les causaron indignación o desconcierto a muchas personas. Por lo que hace hoy Trump con las fuerzas armadas bajo su mando, por el papel histórico de esas fuerzas en el mundo y en nuestra región, por Gaza, por Venezuela, por Irán, por Cuba, por tradiciones ideológicas y por muchos otros motivos, más o menos sentidos e importantes desde cada percepción.

A su vez, todos esos elementos se ubican hoy en el marco de un cambio de época, marcado por el ascenso de China y la reacción estadounidense, que acentúa en forma brutal el intervencionismo imperialista y la ambición de tutela sobre nuestra región. La presencia del Nimitz y la invitación a Orsi son manifestaciones diluidas de una amenaza latente, que nos presiona todos los días y ante la que no cabe fingir demencia.

Las elecciones de noviembre en Estados Unidos abren un abanico de posibilidades muy distintas para los dos años de mandato que le quedan a Trump. Las de Brasil en octubre determinarán en qué contexto regional tendrá que afrontar Uruguay ese período. Hay enormes incertidumbres, y la construcción de relaciones internacionales más democráticas será, en el mejor de los casos, una tarea lenta y difícil.

Con este panorama por delante, decidir cómo y con quiénes podemos defender nuestra libertad, producir más y redistribuir mejor sí es urgente, e involucra al conjunto de la sociedad, pero convendría que abordáramos la cuestión con más profundidad que memes.