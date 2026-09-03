La equidad no es el premio, es el motor

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Durante décadas en Uruguay se repitió una idea casi incuestionable: primero hay que crecer, después distribuir. Primero desarrollo, luego equidad.

Pero esa secuencia puede estar al revés. La equidad no es el resultado del desarrollo, es una de sus condiciones.

Una sociedad no se fortalece porque una parte avance mucho, sino porque amplía al máximo las capacidades de su población. El crecimiento moderno depende cada vez menos de recursos aislados y cada vez más de conocimiento, innovación y capacidad colectiva.

En ese contexto, la desigualdad no es solo un problema social. Es una pérdida económica directa. Cada persona que queda fuera de una buena educación o de condiciones básicas de desarrollo es talento que el país no llega a producir.

Cuando las oportunidades se concentran, la economía funciona con una élite altamente formada y una base amplia de capacidades desperdiciadas. Cuando se democratizan, aumenta la cantidad de profesionales, técnicos, emprendedores y trabajadores calificados. La sociedad se vuelve más productiva.

Por eso los países más desarrollados no son los más desiguales. No es una coincidencia: es una consecuencia. La equidad amplía la base de inteligencia de un país.

Desde esa lógica, la educación y la salud no pueden tratarse como bienes comunes del mercado. No porque el mercado no funcione, sino porque su objetivo principal no es la rentabilidad, sino la producción de capacidades humanas.

El crecimiento moderno depende cada vez menos de recursos aislados y cada vez más de conocimiento, innovación y capacidad colectiva.

Cuando estas áreas se organizan bajo la lógica del negocio, aparecen sistemas paralelos: uno de mayor calidad para quienes pueden pagar y otro progresivamente debilitado para el resto. El resultado es doble: desigualdad social y fragmentación del país.

Las sociedades más cohesionadas son aquellas en las que los derechos básicos no dependen del ingreso, sino que se garantizan en sistemas comunes de calidad. La misma escuela. El mismo sistema de salud. El mismo derecho.

Eso no es una consigna ideológica, es una condición de integración social. Cuando esos espacios se fragmentan, también se fragmenta la sociedad. Se pierde cohesión, confianza y sentido de pertenencia. Por eso la discusión sobre equidad no es secundaria. Es una discusión sobre el modelo de país.

La pregunta central no es solo cuánto crece la economía, sino qué base social hace posible ese crecimiento.

Miguel Zubieta es técnico agropecuario.

Este artículo es el primero de la serie titulada por el autor “Pensar el Uruguay que viene”, que busca discutir, sin consignas y sin concesiones automáticas, algunos de los problemas estructurales del país.