No todo es lineal: la historia del museo Pareja

La idea fuerza fue desde el inicio rescatar del pasado la obra de Miguel Ángel Pareja, conservarla y difundirla. Miguel Ángel Pareja (1908-1984), nacido en Montevideo, se radicó en Las Piedras con su familia a los cuatro años. A los 22 comenzó a pintar en el taller de Manuel Rosé. Fue un prolífico artista -pintor, muralista, mosaiquista, diseñador- y pedagogo, docente de enseñanza secundaria y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, a la que dirigió durante ocho años. Sus obras figuran en varios museos uruguayos -Museo Nacional de Artes Visuales, Blanes, Banco de la República Oriental del Uruguay- y del exterior -Arte Moderno de Buenos Aires, Arte Moderno de San Pablo-, así como en colecciones privadas en Montevideo, Las Piedras, Buenos Aires, Atenas, Estocolmo, Ginebra, Madrid, París, Porto Alegre y Río de Janeiro.

Fueron muchos años de lucha y trabajo incesante con avances y retrocesos procurando la meta. Se cosecharon logros y fracasos. El viaje se inició en 2011, cuando se registró la Asociación Civil, que en 2012 estableció su sede en Las Piedras. De 2012 en adelante el Centro Cultural se arraigó en Las Piedras, desarrolló su identidad y audiencia y acumuló experiencia en gestión cultural.

Después de su inauguración, en agosto de 2025, los desafíos del museo son ahora económicos, de gestión y técnicos. Se requiere una base financiera sostenible, una estructura de dirección y conducción formal y un equipo técnico estable.

En 2016, la familia del maestro donó, en comodato a 30 años, 58 de sus obras a la asociación. Ese fue un paso decisivo en su compromiso de gestionar un legado y continuar la lucha para fundar el museo Pareja. Durante nueve años se procuraron los recursos que permitieran construir un almacén adecuado para almacenar las obras que fueron preservadas por el profesor de Bellas Artes Javier Alonso. El almacén de reserva técnica fue diseñado y construido por el arquitecto Francisco Carámbula y la arquitecta museóloga Leonor Inda entre 2022 y 2025.

En 2025 se redactó el Plan Director y se registró oficialmente el museo. Ese mismo año se incorporaron como asesores al equipo del centro cultural tres especialistas en museología y museografía: Enrique Aguerre, Leonor Inda y Darío Gómez. En agosto de 2025 se inauguró el museo con una exposición de algunas de sus obras.

El Pareja es un museo monográfico, aún en su infancia, pero ya está instalado y funcionando. Ha incrementado su acervo con donaciones de obras, entre las que destacan una del presidente de la República, Yamandú Orsi, tres de Mario Pareja y otra de Marcelo Pareja. A la fecha, está en exhibición su segunda muestra "Música del terruño", con obras de Pareja del período de 1945 a 1950. Los desafíos son ahora económicos, de gestión y técnicos. El museo requiere una base financiera sostenible, una estructura de dirección y conducción formal y un equipo técnico estable.

Ha sido -y aún es- un largo camino, en el que la guía ha sido la conservación y difusión de la obra de Pareja, que se está plasmando en el museo.